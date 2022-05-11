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Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт
5.0
3
90 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт
    Арт. Х130511
    5.0
    3
    Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт
    Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт
    Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт
      Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт
      Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт
      Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт

      Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт

      90 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130511
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      90 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия MATRIX 793315 (18 мм) сменное приспособление для ножа. Оно состоит из нескольких сегментов, каждый из которых имеет свою режущую кромку. Если лезвие затупилось, то, обломив один сегмент, можно продолжить работу новой режущей кромкой. 

        Преимущества

        • Выполнено из стали твердостью 65 HRс
        • Отлично подходит для резки картона, бумаги и других подобных материалов