Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт
Арт. Х130511
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Да
- Лезвия MATRIX 793315 (18 мм) сменное приспособление для ножа. Оно состоит из нескольких сегментов, каждый из которых имеет свою режущую кромку. Если лезвие затупилось, то, обломив один сегмент, можно продолжить работу новой режущей кромкой.
Преимущества
- Выполнено из стали твердостью 65 HRс
- Отлично подходит для резки картона, бумаги и других подобных материалов