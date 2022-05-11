Лезвия Matrix 793315, 18 мм, 10 шт

Преимущества

Выполнено из стали твердостью 65 HRс

Отлично подходит для резки картона, бумаги и других подобных материалов

Лезвия MATRIX 793315 (18 мм) сменное приспособление для ножа. Оно состоит из нескольких сегментов, каждый из которых имеет свою режущую кромку. Если лезвие затупилось, то, обломив один сегмент, можно продолжить работу новой режущей кромкой.