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Лезвия сегментированные Stanley 011301, 18мм, 10 шт
5.0
2
300 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Лезвия сегментированные Stanley 011301, 18мм, 10 шт
    Арт. Х13056609
    5.0
    2
    Лезвия сегментированные Stanley 011301, 18мм, 10 шт
    Лезвия сегментированные Stanley 011301, 18мм, 10 шт
      Лезвия сегментированные Stanley 011301, 18мм, 10 шт
      Лезвия сегментированные Stanley 011301, 18мм, 10 шт

      Лезвия сегментированные Stanley 011301, 18мм, 10 шт

      300 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х13056609
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      300 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия STANLEY 0-11-301 используются для ножей STANLEY. Это запасные лезвия с 7 отламывающимися сегментами шириной 18 мм и толщиной 0,55 мм. Необходимы при ремонтных работах для разрезания обоев, картона, пленок, также применяются в хозяйственных целях. Изготовлены из инструментальной стали, отличаются прочностью и износостойкостью.

        Преимущества

        • Лезвие шириной 18 мм с 7 отламывающимися сегментами
        • Толщина лезвия 0,55 мм
        • Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения
        • 10 шт в диспенсере