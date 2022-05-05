Лезвия сегментированные Stanley 011301, 18мм, 10 шт
Арт. Х13056609
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Защитная упаковка
|Нет
|
Набор
|Да
- Лезвия STANLEY 0-11-301 используются для ножей STANLEY. Это запасные лезвия с 7 отламывающимися сегментами шириной 18 мм и толщиной 0,55 мм. Необходимы при ремонтных работах для разрезания обоев, картона, пленок, также применяются в хозяйственных целях. Изготовлены из инструментальной стали, отличаются прочностью и износостойкостью.
Преимущества
- Лезвие шириной 18 мм с 7 отламывающимися сегментами
- Толщина лезвия 0,55 мм
- Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения
- 10 шт в диспенсере