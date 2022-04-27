Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт

Преимущества

Высокий рабочий ресурс и долгий срок эксплуатации, а также аккуратный и точный рез обеспечивается благодаря применению легированной рессорно-пружинной стали высокой прочности, из которой изготовлены лезвия

Для защиты режущих кромок от повреждений и правильной фиксации лезвие оснащено дополнительным ребром жесткости и направляющие изготовлены из нержавеющей стали

Лезвие STAYER 09179-S5 применяется как запасной элемент для ножа. Подходит для выполнения работ с пластиком, деревом, линолеумом, мягким кровельным материалом.