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Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
5.0
1
160 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
    Арт. Х1305578
    5.0
    1
    Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
    Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
    Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
    Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
    Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
    Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
    Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
    Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт

      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт

      160 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1305578
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      160 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвие STAYER 09179-S5 применяется как запасной элемент для ножа. Подходит для выполнения работ с пластиком, деревом, линолеумом, мягким кровельным материалом.

        Преимущества

        • Высокий рабочий ресурс и долгий срок эксплуатации, а также аккуратный и точный рез обеспечивается благодаря применению легированной рессорно-пружинной стали высокой прочности, из которой изготовлены лезвия
        • Для защиты режущих кромок от повреждений и правильной фиксации лезвие оснащено дополнительным ребром жесткости и направляющие изготовлены из нержавеющей стали