Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
Арт. Х1305578
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Защитная упаковка
|Нет
|
Набор
|Да
- Лезвие STAYER 09179-S5 применяется как запасной элемент для ножа. Подходит для выполнения работ с пластиком, деревом, линолеумом, мягким кровельным материалом.
Преимущества
- Высокий рабочий ресурс и долгий срок эксплуатации, а также аккуратный и точный рез обеспечивается благодаря применению легированной рессорно-пружинной стали высокой прочности, из которой изготовлены лезвия
- Для защиты режущих кромок от повреждений и правильной фиксации лезвие оснащено дополнительным ребром жесткости и направляющие изготовлены из нержавеющей стали