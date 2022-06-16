Лезвия Stayer "PROFI" 0915-S10 сегментированные, 18 мм., в боксе, 10 шт
Арт. Ю00000001773
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Защитная упаковка
|Нет
|
Набор
|Да
- Лезвия Stayer Profi 0915-S10, 10 шт. - сегментированные, являются запасными элементами для технического ножа. Предназначены для разрезания тонких неплотных материалов: линолеума, картона, бумаги, пластика, кожи, резины и т.д.
Преимущества
- Изготовлены из высокопрочной рессорно-пружинной легированной стали, имеют долгий срок эксплуатации
- Двойная заточка позволяет им длительное время сохранять свои режущие свойства
- Сегментированная конструкция удобна тем, что в необходимый момент можно обломить затупившийся сегмент лезвия и продолжить работу новой режущей кромкой. Это очень удобно и помогает сэкономить время, не отвлекаясь на заточку ножа
- Для безопасного хранения предусмотрен пластиковый бокс