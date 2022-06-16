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Лезвия Stayer "PROFI" 0915-S10 сегментированные, 18 мм., в боксе, 10 шт
5.0
2
120 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Лезвия Stayer "PROFI" 0915-S10 сегментированные, 18 мм., в боксе, 10 шт
    Арт. Ю00000001773
    5.0
    2
    Лезвия Stayer "PROFI" 0915-S10 сегментированные, 18 мм., в боксе, 10 шт
    Лезвия Stayer "PROFI" 0915-S10 сегментированные, 18 мм., в боксе, 10 шт
      Лезвия Stayer "PROFI" 0915-S10 сегментированные, 18 мм., в боксе, 10 шт
      Лезвия Stayer "PROFI" 0915-S10 сегментированные, 18 мм., в боксе, 10 шт

      Лезвия Stayer "PROFI" 0915-S10 сегментированные, 18 мм., в боксе, 10 шт

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000001773
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия  Stayer Profi 0915-S10, 10 шт. - сегментированные, являются запасными элементами для технического ножа. Предназначены для разрезания тонких неплотных материалов: линолеума, картона, бумаги, пластика, кожи, резины и т.д.

        Преимущества

        • Изготовлены из высокопрочной рессорно-пружинной легированной стали, имеют долгий срок эксплуатации
        • Двойная заточка позволяет им длительное время сохранять свои режущие свойства 
        • Сегментированная конструкция удобна тем, что в необходимый момент можно обломить затупившийся сегмент лезвия и продолжить работу новой режущей кромкой. Это очень удобно и помогает сэкономить время, не отвлекаясь на заточку ножа
        • Для безопасного хранения предусмотрен пластиковый бокс