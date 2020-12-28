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Линейка для лобзика ПМ3, ПМ4 Фиолент
5.0
1
290 ₽
Пилки для лобзиков
    Линейка для лобзика ПМ3, ПМ4 Фиолент
    Арт. X13171222
    5.0
    1
    Линейка для лобзика ПМ3, ПМ4 Фиолент
    Линейка для лобзика ПМ3, ПМ4 Фиолент
      Линейка для лобзика ПМ3, ПМ4 Фиолент
      Линейка для лобзика ПМ3, ПМ4 Фиолент

      Линейка для лобзика ПМ3, ПМ4 Фиолент

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13171222
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Фиолент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Алмазная
      		Нет
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Линейка для лобзика ПМ3, ПМ4 это удобный инструмент, который позволяет создавать рез лобзиком точно по линии или формирующему лекалу. Устанавливается линейка для лобзика, соединяясь с планкой фиксации параллельного упора, и закрепляется в зависимости от необходимой ширины пропила от одного миллиметра до восьми сантиметров. Когда монтаж инструмента завершен, прибор позволяет провести режущим элементом лобзика параллельно выбранной линии. Благодаря линейке лобзик получает возможность обрабатывать материал более точно, и вырезать не только прямые, но и фигурные кривые, и даже круглые отверстия.

        Преимущества линейки для лобзика ПМ3, ПМ4:

        • Повышает точность реза;
        • Улучшает маневренность лобзика;
        • Позволяет лучше контролировать процесс распила;
        • Расширяет возможности инструмента.

        Комплектация:

        • Линейка;
        • Упор;
        • Упаковка.