Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
Арт. X10192119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|нержавеющая сталь
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Дюймовая шкала
|Нет
- Двусторонняя линейка ЗУБР 34280-0.5-015 - это профессиональный измерительный инструмент, предназначенный для контроля размеров различных изделий. На рабочее полотно линейки нанесена специальная двусторонняя двухцветная шкала, которая обеспечивает наиболее точное и удобное проведение замеров.
Преимущества
- Непрерывная шкала 1/2мм / 1мм.
- Длина 0,15 м;
- Толщина 0,5 мм;
- Погрешность 0,1 мм;
- Двусторонняя;
- Соответствие с ГОСТ 427-75.