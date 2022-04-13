Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015

Преимущества

Непрерывная шкала 1/2мм / 1мм.

Длина 0,15 м;

Толщина 0,5 мм;

Погрешность 0,1 мм;

Двусторонняя;

Соответствие с ГОСТ 427-75.

Двусторонняя линейка ЗУБР 34280-0.5-015 - это профессиональный измерительный инструмент, предназначенный для контроля размеров различных изделий. На рабочее полотно линейки нанесена специальная двусторонняя двухцветная шкала, которая обеспечивает наиболее точное и удобное проведение замеров.