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Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
5.0
2
120 ₽
Линейки
    Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
    Арт. X10192119
    5.0
    2
    Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
    Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015

      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10192119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		нержавеющая сталь
      Дюймовая шкала
      		Нет
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Двусторонняя линейка ЗУБР 34280-0.5-015 - это профессиональный измерительный инструмент, предназначенный для контроля размеров различных изделий. На рабочее полотно линейки нанесена специальная двусторонняя двухцветная шкала, которая обеспечивает наиболее точное и удобное проведение замеров.

        Преимущества

        • Непрерывная шкала 1/2мм / 1мм.
        • Длина 0,15 м;
        • Толщина 0,5 мм;
        • Погрешность 0,1 мм;
        • Двусторонняя;
        • Соответствие с ГОСТ 427-75.