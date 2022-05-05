Лист шлифовальный для ПШМ Интерскол 100/115*280 (10шт) 2080628010000
Арт. X1317131101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Назначение по материалу
|дерево
- Шлифовальный лист Интерскол 2080628010000 используется в работе с плоскошлифовальными машинами. Представляет собой абразив из электрокорунда, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы. Отлично подходит для обработки деревянных поверхностей. Не стоит забывать, что для выполнения определенных задач нужно подбирать шлифбумагу с соответствующей зернистостью. Это существенно увеличит производительность и предотвратит чрезмерный износ.
Преимущества
- Представляет собой абразив, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы
- Крепится на шлифовальную подошву при помощи липучки