Шлифовальный лист для ПШМ 32/130, 85,55x140 мм Интерскол 2085714010001 (К100, 5 шт.)
Арт. X1317131124
Шлифовальный лист для ПШМ 32/130, 85,55x140 мм Интерскол 2085714010001 (К100, 5 шт.)
Арт. X1317131124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Вес, кг
|0.1
- Лист шлифовальный Интерскол 2085714010001 предназначен для изделий из твердого и мягкого дерева, ДСП, ржавого металла. Представляет собой абразив, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы. Крепится на шлифовальную подошву при помощи липучки. Используется на шлифмашинах ПШМ-32/130.
Преимущества
- Представляет собой абразив, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы
- Крепится на шлифовальную подошву при помощи липучки
- Используется на шлифмашинах ПШМ-32/130
- Лист шлифовальный предназначен для изделий из твердого и мягкого дерева, ДСП, ржавого металла