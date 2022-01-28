Шлифовальный лист для ПШМ 32/130, 85,55x140 мм Интерскол 2085714010001 (К100, 5 шт.)

Преимущества

Представляет собой абразив, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы

Крепится на шлифовальную подошву при помощи липучки

Используется на шлифмашинах ПШМ-32/130

Лист шлифовальный предназначен для изделий из твердого и мягкого дерева, ДСП, ржавого металла

Лист шлифовальный Интерскол 2085714010001 предназначен для изделий из твердого и мягкого дерева, ДСП, ржавого металла. Представляет собой абразив, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы. Крепится на шлифовальную подошву при помощи липучки. Используется на шлифмашинах ПШМ-32/130.