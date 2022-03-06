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Шлифовальный лист для ПШМ 32/130, 85,55/140 мм Интерскол 2085714006001 (К60, 5 шт.)
4.0
3
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Шлифовальные листы
    Шлифовальный лист для ПШМ 32/130, 85,55/140 мм Интерскол 2085714006001 (К60, 5 шт.)
    Арт. X1317131128
    4.0
    3
    Шлифовальный лист для ПШМ 32/130, 85,55/140 мм Интерскол 2085714006001 (К60, 5 шт.)

      Шлифовальный лист для ПШМ 32/130, 85,55/140 мм Интерскол 2085714006001 (К60, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317131128
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лист шлифовальный Интерскол 2085714006001 предназначен для изделий из твердого и мягкого дерева, ДСП, ржавого металла. Представляет собой абразив, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы. Крепится на шлифовальную подошву при помощи липучки. Используется на шлифмашинах ПШМ-32/130.

        Преимущества

        • Представляет собой абразив, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы
        • Крепится на шлифовальную подошву при помощи липучки
        • Используется на шлифмашинах ПШМ-32/130
        • Лист шлифовальный предназначен для изделий из твердого и мягкого дерева, ДСП, ржавого металла