Лист шлифовальный Интерскол для ПШМ 80/115*280 (10шт) 2080628008000

Преимущества

Шлифовальный лист Интерскол 2080628008000 используется в работе с плоскошлифовальными машинами. Представляет собой абразив из электрокорунда, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы. Отлично подходит для обработки деревянных поверхностей. Не стоит забывать, что для выполнения определенных задач нужно подбирать шлифбумагу с соответствующей зернистостью. Это существенно увеличит производительность и предотвратит чрезмерный износ.