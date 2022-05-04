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Лист шлифовальный Интерскол для ПШМ 80/115*280 (10шт) 2080628008000
4.0
2
Найти аналог
Шлифовальные листы
    Лист шлифовальный Интерскол для ПШМ 80/115*280 (10шт) 2080628008000
    Арт. X1317131105
    4.0
    2
    Лист шлифовальный Интерскол для ПШМ 80/115*280 (10шт) 2080628008000

      Лист шлифовальный Интерскол для ПШМ 80/115*280 (10шт) 2080628008000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317131105
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный лист Интерскол 2080628008000 используется в работе с плоскошлифовальными машинами. Представляет собой абразив из электрокорунда, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы. Отлично подходит для обработки деревянных поверхностей. Не стоит забывать, что для выполнения определенных задач нужно подбирать шлифбумагу с соответствующей зернистостью. Это существенно увеличит производительность и предотвратит чрезмерный износ.

        Преимущества

        • Представляет собой абразив, посаженный на бумажную основу при помощи искусственной смолы
        • Крепится на шлифовальную подошву при помощи липучки
        • Лист шлифовальный предназначен для изделий из твердого и мягкого дерева, ДСП, ржавого металла