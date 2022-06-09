Универсальный шлифовальный лист для ПШМ Stayer Master 35469-180 (Р180, 115x280 мм, 5 шт.)
Арт. Ю00000015497
Универсальный шлифовальный лист для ПШМ Stayer Master 35469-180 (Р180, 115x280 мм, 5 шт.)
Арт. Ю00000015497
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Универсальный шлифовальный лист STAYER 35469-180 используется с плоскошлифовальными машинами для шлифования дерева, металла, стеклопластика и т.п. Также возможно использование с целью снятия застарелого слоя краски и лака. На поверхности шлифлиста имеются отверстия, через которые осуществляется пылеудаление в специальный пылесборник. Возможно крепление при помощи зажимов, благодаря чему, не прилагая усилий, можно быстро заменить шлифлист на лист с иной зернистостью.
Преимущества
- Электростатический способ нанесения абразива
- Низкий показатель забиваемости
- Возможность быстрой смены листа благодаря Велкро основе с липучкой
- Наличие отверстий на рабочей поверхности обеспечивает быстрое пылеудаление при шлифовании с пылесосом