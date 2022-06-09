Универсальный шлифовальный лист для ПШМ Stayer Master 35469-080 (Р80, 115x280 мм, 5 шт.)

Преимущества

Электростатический способ нанесения абразива

Низкий показатель забиваемости

Возможность быстрой смены листа благодаря Велкро основе с липучкой

Наличие отверстий на рабочей поверхности обеспечивает быстрое пылеудаление при шлифовании с пылесосом

Универсальный шлифовальный лист STAYER 35469-080 используется с плоскошлифовальными машинами для шлифования дерева, металла, стеклопластика и т.п. Также возможно использование с целью снятия застарелого слоя краски и лака. На поверхности шлифлиста имеются отверстия, через которые осуществляется пылеудаление в специальный пылесборник. Возможно крепление при помощи зажимов, благодаря чему, не прилагая усилий, можно быстро заменить шлифлист на лист с иной зернистостью.