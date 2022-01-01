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Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
    Арт. X1048044630
    Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
    Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
    Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
    Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
    Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
      Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
      Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
      Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
      Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807
      Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807

      Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048044630

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Greenworks
      Время работы без подзарядки, мин
      		120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор G-24 24V GREENWORKS G24B4 это литий-ионный(Li-ion) аккумулятор повышенной емкости (4 А.ч) последнего поколения, выполненный по новейшей технологии и используемый в технике GreenWorks серии G-24 24V. Аккумулятор состоит из японских ячеек Sanyo и снабжается встроенной электронной схемой управления, которая предназначена для защиты от перезаряда и перегрева. Это гарантирует долгий срок службы аккумулятора - более 2000 полных циклов заряда. В отличие от Никель-кадмиевых(NiCd) или Никель-металл-гидридных(NiMH) аккумуляторов, Литий-ионный(Li-ion) аккумулятор не подвержен "эффекту памяти" - потери ёмкости при подзарядке не полностью разрядившегося аккумулятора. А так же важным преимуществом является быстрый заряд аккумулятора, уже за 35 минут достигается 50% заряда, а полный заряд происходит за 90 минут.

        Преимущества

        • Совместимость со всеми устройствами из линейки GreenWorks G-24
        • Долгий срок службы - более 2000 полных циклов заряда
        • Быстрый заряд аккумулятора
        • Ударопрочный корпус