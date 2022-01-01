Аккумуляторная батарея Greenworks литий-Ионная, 24B 4А*ч 2902807

Преимущества

Совместимость со всеми устройствами из линейки GreenWorks G-24

Долгий срок службы - более 2000 полных циклов заряда

Быстрый заряд аккумулятора

Ударопрочный корпус

Аккумулятор G-24 24V GREENWORKS G24B4 это литий-ионный(Li-ion) аккумулятор повышенной емкости (4 А.ч) последнего поколения, выполненный по новейшей технологии и используемый в технике GreenWorks серии G-24 24V. Аккумулятор состоит из японских ячеек Sanyo и снабжается встроенной электронной схемой управления, которая предназначена для защиты от перезаряда и перегрева. Это гарантирует долгий срок службы аккумулятора - более 2000 полных циклов заряда. В отличие от Никель-кадмиевых(NiCd) или Никель-металл-гидридных(NiMH) аккумуляторов, Литий-ионный(Li-ion) аккумулятор не подвержен "эффекту памяти" - потери ёмкости при подзарядке не полностью разрядившегося аккумулятора. А так же важным преимуществом является быстрый заряд аккумулятора, уже за 35 минут достигается 50% заряда, а полный заряд происходит за 90 минут.