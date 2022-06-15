Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для кухни Löms Melt L-54-1
5.0
2
6 460 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Löms Melt L-54-1
Арт. О00000012575
5.0
2
Смеситель для кухни Löms Melt L-54-1
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Löms Melt L-54-1

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000012575
5.0
2

Характеристики

Производитель
Löms
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Цвет
хром
Размер подводки
1/2 дюйма
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Смеситель для раковины (умывальника) Esko Vienna VN 26-2
5 470 ₽
4.5
Смеситель для раковины (умывальника) Esko Vienna VN 26-2
  • Персональная скидка
Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
260 ₽
5.0
Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
185 ₽
4.5
Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
Кран шаровой ITAP 1/2х1/2 для стир. машин 391
400 ₽
4.5
Кран шаровой ITAP 1/2х1/2 для стир. машин 391
Угольник Fusitek FT04401 (ВР, 1/2" - 20 мм)
99 ₽
5.0
Угольник Fusitek FT04401 (ВР, 1/2" - 20 мм)
Смеситель для ванны Vidima Ретро BA348AA (излив 320 мм)
14 200 ₽
5.0
Смеситель для ванны Vidima Ретро BA348AA (излив 320 мм)
  • Персональная скидка
Смеситель для умывальника Löms Tiln L-11-8
5 700 ₽
5.0
Смеситель для умывальника Löms Tiln L-11-8
  • Персональная скидка
Герметик Момент силикон универсальный (белый) 85мл 606036
410 ₽
Герметик Момент силикон универсальный (белый) 85мл 606036
Смазка WD-40 многофункц.100мл
500 ₽
Смазка WD-40 многофункц.100мл
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для кухни Löms Melt L-54-1 технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании. Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность. Смеситель Löms Melt L-54-1 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.

    Преимущества

    • Материал корпуса: латунь
    • Поворотный излив
    • Керамический картридж