Смеситель для кухни Löms L-54-7 ЦБ-00000762

Преимущества

Керамический картридж 35 мм

Аэратор - Neoperl



Крепление - латунная гайка в пластиковом стакане

Высокий полукруглый излив

Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность

Надежность

Смеситель для кухни LÖMS технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании.