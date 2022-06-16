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Смеситель для кухни Löms Temf L-56-3
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни Löms Temf L-56-3
    Арт. О00000012571
    5.0
    2
    Смеситель для кухни Löms Temf L-56-3

      Смеситель для кухни Löms Temf L-56-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012571
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Löms
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австрия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни Löms Temf L-56-3 технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании. Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность. Смеситель Löms Temf L-56-3 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.

        Преимущества

        • Материал корпуса: латунь
        • Поворотный излив
        • Керамический картридж