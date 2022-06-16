Смеситель для кухни Löms Temf L-56-3
Арт. О00000012571
Характеристики
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Производитель
|Löms
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австрия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для кухни Löms Temf L-56-3 технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании. Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность. Смеситель Löms Temf L-56-3 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Материал корпуса: латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж