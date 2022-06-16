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Смеситель для умывальника Löms Vemt L-11-7
5.0
2
5 100 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для умывальника Löms Vemt L-11-7
Арт. О00000012563
5.0
2
Смеситель для умывальника Löms Vemt L-11-7
  • Персональная скидка

Смеситель для умывальника Löms Vemt L-11-7

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5 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000012563
5.0
2

Характеристики

Производитель
Löms
Страна производства
Китай
Родина бренда
Австрия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для кухни Löms Vemt L-11-7 технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании. Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность. Смеситель Löms Vemt L-11-7 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.

    Преимущества

    • Материал корпуса: латунь
    • Поворотный излив
    • Керамический картридж