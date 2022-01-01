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Löms Смеситель для ванны L-31-1, Melt О00000026763
6 560 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Löms Смеситель для ванны L-31-1, Melt О00000026763
Арт. О00000026763
Löms Смеситель для ванны L-31-1, Melt О00000026763
  • Персональная скидка

Löms Смеситель для ванны L-31-1, Melt О00000026763

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6 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026763

Характеристики

Производитель
Löms
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Цвет
хром
Защита рукояти от нагрева
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для ванны LÖMS технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании.

    Преимущества

    • Керамический картридж 35 мм
    • Аэратор - Neoperl
    • Керамический переключатель воды с излива на лейку
    • Излив - поворотный, длина 35 см, плоский
      • Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность
    • Надежность