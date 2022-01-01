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Löms Смеситель для ванны L-31-1, Melt О00000026763
Арт. О00000026763
Характеристики
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Производитель
|Löms
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Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
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Цвет
|хром
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Защита рукояти от нагрева
|Нет
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- Смеситель для ванны LÖMS технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании.
Преимущества
- Керамический картридж 35 мм
- Аэратор - Neoperl
- Керамический переключатель воды с излива на лейку
- Излив - поворотный, длина 35 см, плоский Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность
- Надежность