Преимущества

Материал корпуса: латунь

Фиксированный излив

Керамический картридж

Смеситель для ванны Löms Tiln L-31-8 технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании. Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность. Смеситель для ванны Löms Tiln L-31-8 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.