Лобзик Bosch GST 14.4V-Li

Преимущества

Компактные размеры для удобства работы в стесненных условиях

Высокая производительность: до 24 метров в ДСП толщиной 22 мм на одном заряде аккумулятора

Система Bosch SDS для быстрой замены пильного полотна одной рукой

Алюминиевая плита с пластмассовой подошвой ля лучшего скольжения и защиты чувствительных поверхностей от повреждений

Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки

Превосходный обзор линии пропила благодаря яркой светодиодной подсветке и мощной функции сдува опилок

4 ступени маятникового хода

Плавная функция акселератора оптимально подходит для точного начала пиления и выполнения погружных пропилов

Инновационные аккумуляторы CoolPack : срок службы увеличен на 100 %

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Аккумуляторный лобзик Bosch GST 14,4 V-LI 0.601.58J.404 предназначен для осуществления прямых и криволинейных пропилов в заготовках из древесины. Для быстрой и удобной замены оснастки одной рукой предусмотрена система Bosch SDS. Также стоит отметить отличный обзор линии пропила за счет яркой светодиодной подсветке рабочей зоны и функции сдува опилок