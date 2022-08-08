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Лобзик Bosch GST 14.4V-Li
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Bosch GST 14.4V-Li
    Арт. 77777Х14120
    5.0
    1
    Лобзик Bosch GST 14.4V-Li

      Лобзик Bosch GST 14.4V-Li

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14120
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		2500
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный лобзик Bosch GST 14,4 V-LI 0.601.58J.404 предназначен для осуществления прямых и криволинейных пропилов в заготовках из древесины. Для быстрой и удобной замены оснастки одной рукой предусмотрена система Bosch SDS. Также стоит отметить отличный обзор линии пропила за счет яркой светодиодной подсветке рабочей зоны и функции сдува опилок

        Преимущества

        • Компактные размеры для удобства работы в стесненных условиях
        • Высокая производительность: до 24 метров в ДСП толщиной 22 мм на одном заряде аккумулятора
        • Система Bosch SDS для быстрой замены пильного полотна одной рукой
        • Алюминиевая плита с пластмассовой подошвой ля лучшего скольжения и защиты чувствительных поверхностей от повреждений
        • Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки
        • Превосходный обзор линии пропила благодаря яркой светодиодной подсветке и мощной функции сдува опилок
        • 4 ступени маятникового хода
        • Плавная функция акселератора оптимально подходит для точного начала пиления и выполнения погружных пропилов
        • Инновационные аккумуляторы CoolPack : срок службы увеличен на 100 %
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда