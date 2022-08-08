Лобзик Bosch GST 14.4V-Li
Арт. 77777Х14120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|2500
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Наличие подсветки
|Да
- Аккумуляторный лобзик Bosch GST 14,4 V-LI 0.601.58J.404 предназначен для осуществления прямых и криволинейных пропилов в заготовках из древесины. Для быстрой и удобной замены оснастки одной рукой предусмотрена система Bosch SDS. Также стоит отметить отличный обзор линии пропила за счет яркой светодиодной подсветке рабочей зоны и функции сдува опилок
Преимущества
- Компактные размеры для удобства работы в стесненных условиях
- Высокая производительность: до 24 метров в ДСП толщиной 22 мм на одном заряде аккумулятора
- Система Bosch SDS для быстрой замены пильного полотна одной рукой
- Алюминиевая плита с пластмассовой подошвой ля лучшего скольжения и защиты чувствительных поверхностей от повреждений
- Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки
- Превосходный обзор линии пропила благодаря яркой светодиодной подсветке и мощной функции сдува опилок
- 4 ступени маятникового хода
- Плавная функция акселератора оптимально подходит для точного начала пиления и выполнения погружных пропилов
- Инновационные аккумуляторы CoolPack : срок службы увеличен на 100 %
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда