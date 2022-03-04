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Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
    Арт. 77777Х1490
    5.0
    2
    Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
    Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
    Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
    Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
    Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
    Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
    Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
      Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
      Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
      Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
      Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
      Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
      Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
      Электрический лобзик Bosch GST 150 CE

      Электрический лобзик Bosch GST 150 CE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х1490
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Bosch GST 150 CE используется как для прямых, так и для криволинейных пропилов. Инструмент применяется для резки разных пород дерева, пластиков и металлов. В лобзике предусмотрена функция выбора оборотов - для работы с различным материалом. Двигатель мощностью 780 Вт обеспечивает эффективность распиливания материалов большой толщины.

        Преимущества

        • Мощный двигатель устойчив к перегрузкам - для быстрого пиления материала
        • Наличие системы SDS обеспечивает быструю замену пилок, без применения дополнительных инструментов
        • Открытая грибовидная рукоятка для обеспечения максимальной маневренности при криволинейных резах
        • Система Constant Electonic для поддержания мощности при нагрузках
        • Большая глубина пропила (150мм) в древесине
        • Четырехсутпенчатый маятниковый ход для точных и быстрых пропилов