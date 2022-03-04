Преимущества

Мощный двигатель устойчив к перегрузкам - для быстрого пиления материала

Наличие системы SDS обеспечивает быструю замену пилок, без применения дополнительных инструментов

Открытая грибовидная рукоятка для обеспечения максимальной маневренности при криволинейных резах

Система Constant Electonic для поддержания мощности при нагрузках

Большая глубина пропила (150мм) в древесине

Четырехсутпенчатый маятниковый ход для точных и быстрых пропилов

Электрический лобзик Bosch GST 150 CE используется как для прямых, так и для криволинейных пропилов. Инструмент применяется для резки разных пород дерева, пластиков и металлов. В лобзике предусмотрена функция выбора оборотов - для работы с различным материалом. Двигатель мощностью 780 Вт обеспечивает эффективность распиливания материалов большой толщины.