Электрический лобзик Bosch GST 150 CE
Арт. 77777Х1490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Bosch GST 150 CE используется как для прямых, так и для криволинейных пропилов. Инструмент применяется для резки разных пород дерева, пластиков и металлов. В лобзике предусмотрена функция выбора оборотов - для работы с различным материалом. Двигатель мощностью 780 Вт обеспечивает эффективность распиливания материалов большой толщины.
Преимущества
- Мощный двигатель устойчив к перегрузкам - для быстрого пиления материала
- Наличие системы SDS обеспечивает быструю замену пилок, без применения дополнительных инструментов
- Открытая грибовидная рукоятка для обеспечения максимальной маневренности при криволинейных резах
- Система Constant Electonic для поддержания мощности при нагрузках
- Большая глубина пропила (150мм) в древесине
- Четырехсутпенчатый маятниковый ход для точных и быстрых пропилов