Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000

Преимущества

Рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы

Максимальная глубина реза: по алюминию 20 мм, по нелегированной стали 10 мм

Самый мощный инструмент в своем классе

Воздушное охлаждение

Выключатель с предохранением от случайного пуска

Лобзик Bosch GST 150 BCE 0.601.513.000 - удобный и высокопроизводительный инструмент с четырьмя ступенями маятникового хода и электронным выбором числа оборотов. Число ходов регулируется в диапазоне 500-3100 ход/мин. Оснащен мощным двигателем 780 Вт, который позволяет пилить заготовки толщиной до 150 мм. Для безопасной смены пильного полотна предусмотрена специальная зажимная система.