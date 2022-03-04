Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
5.0
2
22 590 ₽
31 130 ₽
Сетевые лобзики
  • Акция
  • Товар месяца
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Арт. 77777Х14122
5.0
2
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
  • Акция
  • Товар месяца
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000

Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000

  • -8 540 ₽
22 590 ₽
31 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 77777Х14122
5.0
2

Характеристики

Производитель
Bosch
Страна производства
Венгрия
Родина бренда
Германия
Число ходов, ход/мин
3100
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
  • -8 540 ₽
22 590 ₽
31 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лобзик Bosch GST 150 BCE 0.601.513.000 - удобный и высокопроизводительный инструмент с четырьмя ступенями маятникового хода и электронным выбором числа оборотов. Число ходов регулируется в диапазоне 500-3100 ход/мин. Оснащен мощным двигателем 780 Вт, который позволяет пилить заготовки толщиной до 150 мм. Для безопасной смены пильного полотна предусмотрена специальная зажимная система.

    Преимущества

    • Рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы
    • Максимальная глубина реза: по алюминию 20 мм, по нелегированной стали 10 мм
    • Самый мощный инструмент в своем классе
    • Воздушное охлаждение
    • Выключатель с предохранением от случайного пуска