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Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Арт. 77777Х14122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Bosch GST 150 BCE 0.601.513.000 - удобный и высокопроизводительный инструмент с четырьмя ступенями маятникового хода и электронным выбором числа оборотов. Число ходов регулируется в диапазоне 500-3100 ход/мин. Оснащен мощным двигателем 780 Вт, который позволяет пилить заготовки толщиной до 150 мм. Для безопасной смены пильного полотна предусмотрена специальная зажимная система.
Преимущества
- Рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы
- Максимальная глубина реза: по алюминию 20 мм, по нелегированной стали 10 мм
- Самый мощный инструмент в своем классе
- Воздушное охлаждение
- Выключатель с предохранением от случайного пуска