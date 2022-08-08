Преимущества

Угол наклона подошвы меняется

Встроен отсек для хранения пилок

Функция сдува опилок

Предохранительный штифт

Малый вес

Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120 предназначен для выполнения прямых разрезов. Небольшой вес лобзика упрощает непрерывную работу. С помощью прижимного колеса лобзик выполняет более ровные и аккуратные пропилы. Инструмент снабжен функцией быстрой замены пилки