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Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120
    Арт. Х14145
    5.0
    1
    Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120
    Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120
    Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120
      Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120
      Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120
      Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120

      Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14145
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120 предназначен для выполнения прямых разрезов. Небольшой вес лобзика упрощает непрерывную работу. С помощью прижимного колеса лобзик выполняет  более ровные и аккуратные пропилы. Инструмент снабжен функцией быстрой замены пилки

        Преимущества

        • Угол наклона подошвы меняется
        • Встроен отсек для хранения пилок
        • Функция сдува опилок
        • Предохранительный штифт
        • Малый вес