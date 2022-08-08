Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120
Арт. Х14145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Bosch GST 65 B 0.601.509.120 предназначен для выполнения прямых разрезов. Небольшой вес лобзика упрощает непрерывную работу. С помощью прижимного колеса лобзик выполняет более ровные и аккуратные пропилы. Инструмент снабжен функцией быстрой замены пилки
Преимущества
- Угол наклона подошвы меняется
- Встроен отсек для хранения пилок
- Функция сдува опилок
- Предохранительный штифт
- Малый вес