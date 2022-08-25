Преимущества

Маятниковый ход - для работы с разными материалами

Электронная регулировка оборотов

Прочное литое основание - для долгого срока службы

Пылеудаление - для чистоты линии реза

Длинный электрический кабель (4 м)

Система Bosch SDS - для быстрой замены насадок, без использования инструмента

Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000 предназначен для прямого и фигурного распила различных материалов: древесины, металла, пластика и других. Маятниковый ход позволяет оптимально использовать инструмент с различными материалами. Кнопка "Пуск" с функцией акселератора - чем сильнее нажим, тем выше скорость. Есть режим фиксации включенного состояния - для продолжительной работы. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват лобзика во время работы.