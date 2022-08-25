Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
Арт. 77777Х14163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000 предназначен для прямого и фигурного распила различных материалов: древесины, металла, пластика и других. Маятниковый ход позволяет оптимально использовать инструмент с различными материалами. Кнопка "Пуск" с функцией акселератора - чем сильнее нажим, тем выше скорость. Есть режим фиксации включенного состояния - для продолжительной работы. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват лобзика во время работы.
Преимущества
- Маятниковый ход - для работы с разными материалами
- Электронная регулировка оборотов
- Прочное литое основание - для долгого срока службы
- Пылеудаление - для чистоты линии реза
- Длинный электрический кабель (4 м)
- Система Bosch SDS - для быстрой замены насадок, без использования инструмента