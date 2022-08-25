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Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
3.0
2
9 190 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
    Арт. 77777Х14163
    3.0
    2
    Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
    Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
    Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
    Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
      Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
      Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
      Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000
      Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000

      Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000

      9 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х14163
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      9 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Bosch GST 8000 E 0.601.58H.000 предназначен для прямого и фигурного распила различных материалов: древесины, металла, пластика и других. Маятниковый ход позволяет оптимально использовать инструмент с различными материалами. Кнопка "Пуск" с функцией акселератора - чем сильнее нажим, тем выше скорость. Есть режим фиксации включенного состояния - для продолжительной работы. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват лобзика во время работы.

        Преимущества

        • Маятниковый ход - для работы с разными материалами
        • Электронная регулировка оборотов
        • Прочное литое основание - для долгого срока службы
        • Пылеудаление - для чистоты линии реза
        • Длинный электрический кабель (4 м)
        • Система Bosch SDS - для быстрой замены насадок, без использования инструмента