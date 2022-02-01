Преимущества

С помощью специального колесика на корпусе инструмента, легко и просто регулировать количество ходов пилки

Рукоятка грибовидной формы имеет мягкие накладки - для комфортной работы оператора

Система SDS - для быстрой безынструментальной замены рабочей оснастки

Пропил в металле: алюминий - 20 мм; сталь - 10 мм

Функция сдува опилок - для поддержания чистоты зоны реза при отсутствии пылесоса

Возможность пропила под углом к поверхности: до 45° в обе стороны

Возможна работа с направляющей шиной, с параллельным и циркульным упорами (оснастка приобретается отдельно)

Инновационная система зажима пилки - для выполнения точных резов

Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000 - это электроинструмент для профессионального использования при выполнении прямых и криволинейных резов с углом наклона до 45°. Ползунковый переключатель и колесико регулировки рабочей скорости - для простоты управления работой инструмента.