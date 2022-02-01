Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
Арт. 77777Х14121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000 - это электроинструмент для профессионального использования при выполнении прямых и криволинейных резов с углом наклона до 45°. Ползунковый переключатель и колесико регулировки рабочей скорости - для простоты управления работой инструмента.
Преимущества
- С помощью специального колесика на корпусе инструмента, легко и просто регулировать количество ходов пилки
- Рукоятка грибовидной формы имеет мягкие накладки - для комфортной работы оператора
- Система SDS - для быстрой безынструментальной замены рабочей оснастки
- Пропил в металле: алюминий - 20 мм; сталь - 10 мм
- Функция сдува опилок - для поддержания чистоты зоны реза при отсутствии пылесоса
- Возможность пропила под углом к поверхности: до 45° в обе стороны
- Возможна работа с направляющей шиной, с параллельным и циркульным упорами (оснастка приобретается отдельно)
- Инновационная система зажима пилки - для выполнения точных резов