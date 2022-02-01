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Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
5.0
2
12 431 ₽
18 820 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
    Арт. 77777Х14121
    5.0
    2
    Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
    Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
    Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
    Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
    Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
    Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
    Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
      Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
      Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
      Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
      Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
      Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
      Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000
      Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000

      Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000

      • -6 389 ₽
      12 431 ₽
      18 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х14121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -6 389 ₽
      12 431 ₽
      18 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Bosch GST 90 E 0.601.58G.000 - это электроинструмент для профессионального использования при выполнении прямых и криволинейных резов с углом наклона до 45°. Ползунковый переключатель и колесико регулировки рабочей скорости - для простоты управления работой инструмента.

        Преимущества

        • С помощью специального колесика на корпусе инструмента, легко и просто регулировать количество ходов пилки
        • Рукоятка грибовидной формы имеет мягкие накладки - для комфортной работы оператора
        • Система SDS - для быстрой безынструментальной замены рабочей оснастки
        • Пропил в металле: алюминий - 20 мм; сталь - 10 мм
        • Функция сдува опилок - для поддержания чистоты зоны реза при отсутствии пылесоса
        • Возможность пропила под углом к поверхности: до 45° в обе стороны
        • Возможна работа с направляющей шиной, с параллельным и циркульным упорами (оснастка приобретается отдельно)
        • Инновационная система зажима пилки - для выполнения точных резов