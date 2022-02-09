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Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
4.5
26
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
    Арт. 77777Х14126
    4.5
    26
    Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
    Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
    Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
    Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
    Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
    Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
    Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
      Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
      Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
      Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
      Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
      Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
      Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
      Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120

      Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х14126
      4.5
      26

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120 предназначен для прямой и фигурной распиловки заготовок и древесины, металла и пластика. Мощный 600-ваттный двигатель обеспечивает высокую производительность. Наличие четырех ступеней маятникового хода позволяют осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Наличие патрубка пылеотвода способствует поддержанию чистоты в зоне распиловки в на рабочем месте вцелом.

        Преимущества

        • Электронная регулировка количества ходов пилки
        • Система SDS - безынструментальная замена пилки
        • Прочная и устойчивая стальная подошва
        • Функция сдува опилок для лучшего обзора линии пропила
        • Мощный двигатель на 600 Вт
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса