Преимущества

Электронная регулировка количества ходов пилки

Система SDS - безынструментальная замена пилки

Прочная и устойчивая стальная подошва

Функция сдува опилок для лучшего обзора линии пропила

Мощный двигатель на 600 Вт

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120 предназначен для прямой и фигурной распиловки заготовок и древесины, металла и пластика. Мощный 600-ваттный двигатель обеспечивает высокую производительность. Наличие четырех ступеней маятникового хода позволяют осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Наличие патрубка пылеотвода способствует поддержанию чистоты в зоне распиловки в на рабочем месте вцелом.