Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120
Арт. 77777Х14126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Bosch GST850 BE 0.601.58F.120 предназначен для прямой и фигурной распиловки заготовок и древесины, металла и пластика. Мощный 600-ваттный двигатель обеспечивает высокую производительность. Наличие четырех ступеней маятникового хода позволяют осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Наличие патрубка пылеотвода способствует поддержанию чистоты в зоне распиловки в на рабочем месте вцелом.
Преимущества
- Электронная регулировка количества ходов пилки
- Система SDS - безынструментальная замена пилки
- Прочная и устойчивая стальная подошва
- Функция сдува опилок для лучшего обзора линии пропила
- Мощный двигатель на 600 Вт
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса