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Лобзик аккумуляторный Bosch PST 10.8 Li
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные лобзики
    Лобзик аккумуляторный Bosch PST 10.8 Li
    Арт. 77777Х14134
    5.0
    1
    Лобзик аккумуляторный Bosch PST 10.8 Li

      Лобзик аккумуляторный Bosch PST 10.8 Li

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14134
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		2000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Bosch PST 10,8 LI 0.603.3B4.021 - это универсальный инструмент, который работает в двух направлениях. Он имеет компактную конструкцию, малый вес и обрезиненную рукоятку, что способствует комфортной работе оператора. Благодаря встроенной подсветке обеспечивается оптимальный обзор заготовки. Инструмент имеет электронную систему управления Bosch Electronic, которая позволяет регулировать частоту ходов клавишей "Пуск"

        Преимущества

        • Компактная конструкция
        • Встроенная подсветка
        • Максимальная глубина пиления: в дереве 30 мм, в гипсокартоне 24 мм, в пластмассе 10 мм, в алюминии 2 мм
        • Электронная система управления Bosch Electronic
        • Стальная подошва - для долгого срока службы лобзика Bosch PST 10,8 LI 0.603.3B4.021
        • 2 направления пиления  - может работать как лобзик или как пила
        • Малый вес (всего 1 кг)
        • Дополнительная безопасность благодаря дополнительному кожуху для защиты пальцев и выключателю с фиксацией
        • Работает со стандартными пильными полотнами с T-образным хвостовиком - для высокоточного применения в множестве материалов