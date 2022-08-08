Лобзик аккумуляторный Bosch PST 10.8 Li
Арт. 77777Х14134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|2000
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Наличие подсветки
|Да
- Лобзик Bosch PST 10,8 LI 0.603.3B4.021 - это универсальный инструмент, который работает в двух направлениях. Он имеет компактную конструкцию, малый вес и обрезиненную рукоятку, что способствует комфортной работе оператора. Благодаря встроенной подсветке обеспечивается оптимальный обзор заготовки. Инструмент имеет электронную систему управления Bosch Electronic, которая позволяет регулировать частоту ходов клавишей "Пуск"
Преимущества
- Компактная конструкция
- Встроенная подсветка
- Максимальная глубина пиления: в дереве 30 мм, в гипсокартоне 24 мм, в пластмассе 10 мм, в алюминии 2 мм
- Электронная система управления Bosch Electronic
- Стальная подошва - для долгого срока службы лобзика Bosch PST 10,8 LI 0.603.3B4.021
- 2 направления пиления - может работать как лобзик или как пила
- Малый вес (всего 1 кг)
- Дополнительная безопасность благодаря дополнительному кожуху для защиты пальцев и выключателю с фиксацией
- Работает со стандартными пильными полотнами с T-образным хвостовиком - для высокоточного применения в множестве материалов