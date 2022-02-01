Электрический лобзик Bosch PST 700 E
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
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BOSCH PST 700 E 500 Вт это электрический лобзик бытового класса, используемый для продольного распила и фигурного реза заготовок. Подойдет для резки древесины, тонких листов металла при изготовлении деталей будущих изделий. Инструмент способен пилить прямо и под углом до 45 градусов. Лобзик обеспечивает высокую производительность, надежен в эксплуатации. Оснащен системой SDS для простой замены пильного полотна без применения ключей. Имеет регулировку скорости от 500 до 3100 оборотов в минуту, которая осуществляется нажатием переключателя. Инновационная система снижения вибрации повышает точность работы. Подключается к пылесосу. Оборудован функцией сдува опилок для сохранения видимости на рабочем месте. Лобзик BOSCH PST 700 E купить можно ради его компактности и удобства.
Преимущества электролобзика BOSCH PST 700 E:
- Высокая мощность;
- Прямой и косой пропил под углом до 45°;
- Система Bosch SDS - бесключевая смена оснастки;
- Система Bosch Low Vibration - низкий уровень вибрации;
- Глубина пропила дерева до 70 мм;
- Распиливание алюминия толщиной до 10 мм;
- Пиление стали толщиной до 4 мм;
- Сдув пыли;
- Возможность подключения пылесоса.
Комплектация:
- Лобзик;
- Инструкция по сборке и эксплуатации;
- Упаковка.