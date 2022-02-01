Электрический лобзик Bosch PST 700 E

BOSCH PST 700 E 500 Вт это электрический лобзик бытового класса, используемый для продольного распила и фигурного реза заготовок. Подойдет для резки древесины, тонких листов металла при изготовлении деталей будущих изделий. Инструмент способен пилить прямо и под углом до 45 градусов. Лобзик обеспечивает высокую производительность, надежен в эксплуатации. Оснащен системой SDS для простой замены пильного полотна без применения ключей. Имеет регулировку скорости от 500 до 3100 оборотов в минуту, которая осуществляется нажатием переключателя. Инновационная система снижения вибрации повышает точность работы. Подключается к пылесосу. Оборудован функцией сдува опилок для сохранения видимости на рабочем месте. Лобзик BOSCH PST 700 E купить можно ради его компактности и удобства.

Преимущества электролобзика BOSCH PST 700 E:

Высокая мощность;

Прямой и косой пропил под углом до 45°;

Система Bosch SDS - бесключевая смена оснастки;

Система Bosch Low Vibration - низкий уровень вибрации;

Глубина пропила дерева до 70 мм;

Распиливание алюминия толщиной до 10 мм;

Пиление стали толщиной до 4 мм;

Сдув пыли;

Возможность подключения пылесоса.

Комплектация: