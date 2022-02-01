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Электрический лобзик Bosch PST 700 E
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Bosch PST 700 E
    Арт. Х14162
    5.0
    2
    Электрический лобзик Bosch PST 700 E
    Электрический лобзик Bosch PST 700 E
    Электрический лобзик Bosch PST 700 E
    Электрический лобзик Bosch PST 700 E
      Электрический лобзик Bosch PST 700 E
      Электрический лобзик Bosch PST 700 E
      Электрический лобзик Bosch PST 700 E
      Электрический лобзик Bosch PST 700 E

      Электрический лобзик Bosch PST 700 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х14162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • BOSCH PST 700 E 500 Вт это электрический лобзик бытового класса, используемый для продольного распила и фигурного реза заготовок. Подойдет для резки древесины, тонких листов металла при изготовлении деталей будущих изделий. Инструмент способен пилить прямо и под углом до 45 градусов. Лобзик обеспечивает высокую производительность, надежен в эксплуатации. Оснащен системой SDS для простой замены пильного полотна без применения ключей. Имеет регулировку скорости от 500 до 3100 оборотов в минуту, которая осуществляется нажатием переключателя. Инновационная система снижения вибрации повышает точность работы. Подключается к пылесосу. Оборудован функцией сдува опилок для сохранения видимости на рабочем месте. Лобзик BOSCH PST 700 E купить можно ради его компактности и удобства.

        Преимущества электролобзика BOSCH PST 700 E:

        • Высокая мощность;
        • Прямой и косой пропил под углом до 45°;
        • Система Bosch SDS - бесключевая смена оснастки;
        • Система Bosch Low Vibration - низкий уровень вибрации;
        • Глубина пропила дерева до 70 мм;
        • Распиливание алюминия толщиной до 10 мм;
        • Пиление стали толщиной до 4 мм;
        • Сдув пыли;
        • Возможность подключения пылесоса.

        Комплектация:

        • Лобзик;
        • Инструкция по сборке и эксплуатации;
        • Упаковка.