Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)

Преимущества

Встроенный отсек для пильных полотен (возможно хранение до шести полотен)

Кабельный ввод с возможностью подвеса

Инструмент режет сталь толщиной до 5 мм, а алюминий - до 12 мм

Контроль линии распила Cut Control

Легкость в обслуживании

Малый вес и компактные габариты делают работу неутомительной

Прочная и эргономичная конструкция

Система Low Vibration снижает уровень вибрации

Электронное управление Bosch Electronic - регулировка частоты ходов

Электрический лобзик Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 - электроинструмент бытового класса мощностью 530 Вт. Используется для выполнения вырезов и продольных распилов дерева, металла, пластмассы, резины, керамической плитки. Инструмент подходит для прямых и криволинейных резов под углом до 45 градусов.Для аккуратного пропила лобзик оснащен системой контроля линии распила Cut Control, позволяющей вести лобзик точно вдоль обозначенной линии.