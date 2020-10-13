Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)

Лобзик Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120
Арт. 77777Х14107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 - электроинструмент бытового класса мощностью 530 Вт. Используется для выполнения вырезов и продольных распилов дерева, металла, пластмассы, резины, керамической плитки. Инструмент подходит для прямых и криволинейных резов под углом до 45 градусов.
Для аккуратного пропила лобзик оснащен системой контроля линии распила Cut Control, позволяющей вести лобзик точно вдоль обозначенной линии.
Преимущества
- Встроенный отсек для пильных полотен (возможно хранение до шести полотен)
- Кабельный ввод с возможностью подвеса
- Инструмент режет сталь толщиной до 5 мм, а алюминий - до 12 мм
- Контроль линии распила Cut Control
- Легкость в обслуживании
- Малый вес и компактные габариты делают работу неутомительной
- Прочная и эргономичная конструкция
- Система Low Vibration снижает уровень вибрации
- Электронное управление Bosch Electronic - регулировка частоты ходов