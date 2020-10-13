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Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
4.4
35
6 690 ₽
8 560 ₽
Сетевые лобзики
    Лобзик Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120
    Арт. 77777Х14107
    4.4
    35
    Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
    Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
    Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
    Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
    Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
    Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
      Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
      Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
      Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
      Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
      Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)
      Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)

      Лобзик Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120

      • -1 870 ₽
      6 690 ₽
      8 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х14107
      4.4
      35

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 870 ₽
      6 690 ₽
      8 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 - электроинструмент бытового класса мощностью 530 Вт. Используется для выполнения вырезов и продольных распилов дерева, металла, пластмассы, резины, керамической плитки. Инструмент подходит для прямых и криволинейных резов под углом до 45 градусов.
        Для аккуратного пропила лобзик оснащен системой контроля линии распила Cut Control, позволяющей вести лобзик точно вдоль обозначенной линии.

        Преимущества

        • Встроенный отсек для пильных полотен (возможно хранение до шести полотен)
        • Кабельный ввод с возможностью подвеса
        • Инструмент режет сталь толщиной до 5 мм, а алюминий - до 12 мм
        • Контроль линии распила Cut Control
        • Легкость в обслуживании
        • Малый вес и компактные габариты делают работу неутомительной
        • Прочная и эргономичная конструкция
        • Система Low Vibration снижает уровень вибрации
        • Электронное управление Bosch Electronic - регулировка частоты ходов