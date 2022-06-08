Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Небольшой вес CROWN CT15189 для удобства работы

Замена пилки без инструментов для удобства обслуживания

Работа от бытовой сети 220В

Наклонный распил для различных задач

Удобная рукоятка для комфортной работы

Электрический лобзик Crown CT15189 предназначен для пиления заготовок из различных материалов. За безопасность отвечает защитный экран, исключающий случайное прикосновение к пильному полотну. Накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват и контроль над инструментом, благодаря чему достигается удобство работы. Наличие маятникого хода и регулировка оборотов повышают функциональность лобзика.