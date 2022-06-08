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Электрический лобзик Crown CT15189
Арт. О00000003948
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Crown CT15189 предназначен для пиления заготовок из различных материалов. За безопасность отвечает защитный экран, исключающий случайное прикосновение к пильному полотну. Накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват и контроль над инструментом, благодаря чему достигается удобство работы. Наличие маятникого хода и регулировка оборотов повышают функциональность лобзика.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Небольшой вес CROWN CT15189 для удобства работы
- Замена пилки без инструментов для удобства обслуживания
- Работа от бытовой сети 220В
- Наклонный распил для различных задач
- Удобная рукоятка для комфортной работы