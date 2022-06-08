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Электрический лобзик Crown CT15189
4.5
2
6 190 ₽
Сетевые лобзики
  • Персональная скидка
Электрический лобзик Crown CT15189
Арт. О00000003948
4.5
2
Электрический лобзик Crown CT15189
Электрический лобзик Crown CT15189
Электрический лобзик Crown CT15189
Электрический лобзик Crown CT15189
  • Персональная скидка
Электрический лобзик Crown CT15189
Электрический лобзик Crown CT15189
Электрический лобзик Crown CT15189
Электрический лобзик Crown CT15189

Электрический лобзик Crown CT15189

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6 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003948
4.5
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Число ходов, ход/мин
3000
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический лобзик Crown CT15189 предназначен для пиления заготовок из различных материалов. За безопасность отвечает защитный экран, исключающий случайное прикосновение к пильному полотну. Накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват и контроль над инструментом, благодаря чему достигается удобство работы. Наличие маятникого хода и регулировка оборотов повышают функциональность лобзика.

    Преимущества

    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Небольшой вес CROWN CT15189 для удобства работы
    • Замена пилки без инструментов для удобства обслуживания
    • Работа от бытовой сети 220В
    • Наклонный распил для различных задач
    • Удобная рукоятка для комфортной работы