Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
Арт. Х1428
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик DeWalt DW 331 K - инструмент для фигурного пропила. Материал заготовки может быть различным: дерево, пластик, алюминий. Рабочая оснастка - пилка - легко меняется, благодаря специальному зажиму от производителя. Подошва регулируется без ключа и может наклоняться в обе стороны на 45 градусов.
Преимущества
- Мощный двигатель и электроника поддерживают постоянный момент и скорость резания в различных материалах
- Большой пропил в древесине - 135 мм
- Совместим с пилками для резания заподлицо
- Небольшой вес - 2,8 кг
- Эргономичный дизайн