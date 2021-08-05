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Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
4.5
26
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
    Арт. Х1428
    4.5
    26
    Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 331 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 331 K

      Электрический лобзик DeWalt DW 331 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1428
      4.5
      26

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик DeWalt DW 331 K - инструмент для фигурного пропила. Материал заготовки может быть различным: дерево, пластик, алюминий. Рабочая оснастка - пилка - легко меняется, благодаря специальному зажиму от производителя. Подошва регулируется без ключа и может наклоняться в обе стороны на 45 градусов.

        Преимущества

        • Мощный двигатель и электроника поддерживают постоянный момент и скорость резания в различных материалах
        • Большой пропил в древесине - 135 мм
        • Совместим с пилками для резания заподлицо
        • Небольшой вес - 2,8 кг
        • Эргономичный дизайн