Преимущества

Мощный двигатель и электроника поддерживают постоянный момент и скорость резания в различных материалах

Большой пропил в древесине - 135 мм

Совместим с пилками для резания заподлицо

Небольшой вес - 2,8 кг

Эргономичный дизайн

Электрический лобзик DeWalt DW 331 K - инструмент для фигурного пропила. Материал заготовки может быть различным: дерево, пластик, алюминий. Рабочая оснастка - пилка - легко меняется, благодаря специальному зажиму от производителя. Подошва регулируется без ключа и может наклоняться в обе стороны на 45 градусов.