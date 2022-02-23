Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
Арт. Х14113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик DeWalt DW 343 K предназначен для прямых и фигурных пропилов. Мощный двигатель увеличивает производительность. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной. Замена пилок происходит легко и быстро, без применения дополнительного инструмента. Кнопка включения имеет два фиксированных положения: "ВКЛ" или "ВЫКЛ", поэтому нет необходимости ее постоянно удерживать.
Преимущества
- Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность
- Регулировка скорости - для выбора нужной, в зависимости от материала
- Регулировка маятникового движения продлевает срок службы пилки
- Опорная подошва регулируется вправо и влево на 45 градусов - для косых пропилов
- Подошва выполнена из толстой стали
- Специальная защитная накладка на подошве - для работы с мягкими материалами
- Замена пилок выполняется быстро и легко, без дополнительного инструмента