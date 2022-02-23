Преимущества

Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность

Регулировка скорости - для выбора нужной, в зависимости от материала

Регулировка маятникового движения продлевает срок службы пилки

Опорная подошва регулируется вправо и влево на 45 градусов - для косых пропилов

Подошва выполнена из толстой стали

Специальная защитная накладка на подошве - для работы с мягкими материалами

Замена пилок выполняется быстро и легко, без дополнительного инструмента

Электрический лобзик DeWalt DW 343 K предназначен для прямых и фигурных пропилов. Мощный двигатель увеличивает производительность. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной. Замена пилок происходит легко и быстро, без применения дополнительного инструмента. Кнопка включения имеет два фиксированных положения: "ВКЛ" или "ВЫКЛ", поэтому нет необходимости ее постоянно удерживать.