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Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
    Арт. Х14113
    5.0
    2
    Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 343 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 343 K

      Электрический лобзик DeWalt DW 343 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х14113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик DeWalt DW 343 K предназначен для прямых и фигурных пропилов. Мощный двигатель увеличивает производительность. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной. Замена пилок происходит легко и быстро, без применения дополнительного инструмента. Кнопка включения имеет два фиксированных положения: "ВКЛ" или "ВЫКЛ", поэтому нет необходимости ее постоянно удерживать.

        Преимущества

        • Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность
        • Регулировка скорости - для выбора нужной, в зависимости от материала
        • Регулировка маятникового движения продлевает срок службы пилки
        • Опорная подошва регулируется вправо и влево на 45 градусов - для косых пропилов
        • Подошва выполнена из толстой стали
        • Специальная защитная накладка на подошве - для работы с мягкими материалами
        • Замена пилок выполняется быстро и легко, без дополнительного инструмента