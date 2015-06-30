Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лобзик DeWalt DW 349
2.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик DeWalt DW 349
    Арт. 77777Х14135
    2.0
    1
    Лобзик DeWalt DW 349
    Лобзик DeWalt DW 349
    Лобзик DeWalt DW 349
    Лобзик DeWalt DW 349
    Лобзик DeWalt DW 349
      Лобзик DeWalt DW 349
      Лобзик DeWalt DW 349
      Лобзик DeWalt DW 349
      Лобзик DeWalt DW 349
      Лобзик DeWalt DW 349

      Лобзик DeWalt DW 349

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х14135
      2.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3200
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик DeWalt DW 349 B оснащен мощным 500-ваттный двигателем, который позволяет пилить древесину толщиной до 75 мм, цветные металлы - до 15 мм, сталь - до 5 мм. Благодаря трем ступеням маятниковго хода, можно работать с различными материалами. Превосходный обзор линии реза обеспечивается интегрированной системой выдува опилок. Светодиодная подсветка позволяет работать даже в плохоосвещенных местах. Модель поставляется с 10 пилками по дереву/металлу

        Преимущества

        • Мощный двигатель для наилучшей производительности
        • Клавиша блокировки пусковой кнопки
        • Накладка для защиты от сколов
        • Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
        • Наклон подошвы вплоть до угла в 45 градусов
        • Яркая подсветка рабочей зоны
        • Функция сдува опилок