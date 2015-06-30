Преимущества

Мощный двигатель для наилучшей производительности

Клавиша блокировки пусковой кнопки

Накладка для защиты от сколов

Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя

Наклон подошвы вплоть до угла в 45 градусов

Яркая подсветка рабочей зоны

Функция сдува опилок

Лобзик DeWalt DW 349 B оснащен мощным 500-ваттный двигателем, который позволяет пилить древесину толщиной до 75 мм, цветные металлы - до 15 мм, сталь - до 5 мм. Благодаря трем ступеням маятниковго хода, можно работать с различными материалами. Превосходный обзор линии реза обеспечивается интегрированной системой выдува опилок. Светодиодная подсветка позволяет работать даже в плохоосвещенных местах. Модель поставляется с 10 пилками по дереву/металлу