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Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
5.0
7
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
    Арт. 77777Х14146
    5.0
    7
    Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
    Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
    Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
    Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
    Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
      Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
      Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
      Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
      Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
      Электрический лобзик DeWalt DW 349 B

      Электрический лобзик DeWalt DW 349 B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х14146
      5.0
      7

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3200
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик DeWalt DW 349 B оснащен мощным 500-ваттный двигателем, который позволяет пилить древесину толщиной до 75 мм, цветные металлы - до 15 мм, сталь - до 5 мм. Благодаря трем ступеням маятниковго хода, можно работать с различными материалами. Превосходный обзор линии реза обеспечивается интегрированной системой выдува опилок. Светодиодная подсветка позволяет работать даже в плохоосвещенных местах. Модель поставляется с 10 пилками по дереву/металлу.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для наилучшей производительности
        • Клавиша блокировки пусковой кнопки
        • Накладка для защиты от сколов
        • Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
        • Наклон подошвы вплоть до угла в 45 градусов
        • Яркая подсветка рабочей зоны
        • Функция сдува опилок