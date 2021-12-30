Электрический лобзик DeWalt DW 349 B
Арт. 77777Х14146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|3200
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Наличие подсветки
|Да
- Электрический лобзик DeWalt DW 349 B оснащен мощным 500-ваттный двигателем, который позволяет пилить древесину толщиной до 75 мм, цветные металлы - до 15 мм, сталь - до 5 мм. Благодаря трем ступеням маятниковго хода, можно работать с различными материалами. Превосходный обзор линии реза обеспечивается интегрированной системой выдува опилок. Светодиодная подсветка позволяет работать даже в плохоосвещенных местах. Модель поставляется с 10 пилками по дереву/металлу.
Преимущества
- Мощный двигатель для наилучшей производительности
- Клавиша блокировки пусковой кнопки
- Накладка для защиты от сколов
- Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
- Наклон подошвы вплоть до угла в 45 градусов
- Яркая подсветка рабочей зоны
- Функция сдува опилок