Лобзик DeWalt DW341

Преимущества

Небольшой вес;

Регулируемый маятниковый ход;

Поворотная подошва;

Быстрая смена пилок.

Лобзик DeWalt DW 341 K оснащен функцией быстрой замены пилок, без использования специального ключа. На подошве имеется специальное покрытие, которое предохраняет обрабатываемую поверхность от царапин. Лобзик может работать с разными направляющими - для параллельного и кругового пиления. Регулируемый маятниковый ход - для выбора нужного вида работы в зависимости от материала. С помощью поворотной подошвы можно выбрать угол наклона: в обе стороны 0- 45 градусов