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Лобзик DeWalt DW341
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик DeWalt DW341
    Арт. 77777Х14112
    5.0
    1
    Лобзик DeWalt DW341
    Лобзик DeWalt DW341
    Лобзик DeWalt DW341
    Лобзик DeWalt DW341
    Лобзик DeWalt DW341
    Лобзик DeWalt DW341
    Лобзик DeWalt DW341
    Лобзик DeWalt DW341
    Лобзик DeWalt DW341
    Лобзик DeWalt DW341
      Лобзик DeWalt DW341
      Лобзик DeWalt DW341
      Лобзик DeWalt DW341
      Лобзик DeWalt DW341
      Лобзик DeWalt DW341
      Лобзик DeWalt DW341
      Лобзик DeWalt DW341
      Лобзик DeWalt DW341
      Лобзик DeWalt DW341
      Лобзик DeWalt DW341

      Лобзик DeWalt DW341

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х14112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик DeWalt DW 341 K оснащен функцией быстрой замены пилок, без использования специального ключа. На подошве имеется специальное покрытие, которое предохраняет обрабатываемую поверхность от царапин. Лобзик может работать с разными направляющими - для параллельного и кругового пиления. Регулируемый маятниковый ход - для выбора нужного вида работы в зависимости от материала. С помощью поворотной подошвы можно выбрать угол наклона: в обе стороны 0- 45 градусов

        Преимущества

        • Небольшой вес;
        • Регулируемый маятниковый ход;
        • Поворотная подошва;
        • Быстрая смена пилок.