Лобзик DeWalt DW341
Арт. 77777Х14112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик DeWalt DW 341 K оснащен функцией быстрой замены пилок, без использования специального ключа. На подошве имеется специальное покрытие, которое предохраняет обрабатываемую поверхность от царапин. Лобзик может работать с разными направляющими - для параллельного и кругового пиления. Регулируемый маятниковый ход - для выбора нужного вида работы в зависимости от материала. С помощью поворотной подошвы можно выбрать угол наклона: в обе стороны 0- 45 градусов
Преимущества
- Небольшой вес;
- Регулируемый маятниковый ход;
- Поворотная подошва;
- Быстрая смена пилок.