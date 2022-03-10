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Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC
    Арт. X1319051799
    5.0
    2
    Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC
    Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC
      Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC
      Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC

      Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1319051799
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		2250
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC применяется для выпиливания фигурных деталей из деревянных и пластиковых заготовок. Позволяет качественно распиливать лист толщиной до 18 мм. Оборудование имеет два режима работы: ручной и стационарный. Поверхность опорной подошвы имеет градуированную шкалу для точного выполнения операций. Устройство имеет малый вес и с легкостью транспортируется к месту проведения работ.

        Преимущества

        • Простое управление
        • Длина - 40 см
        • Частота вращения на холостом ходу: 1500-2250 об/мин
        • Вибрация - 9.3 м/c²
        • Звуковое давление/мощность - 77.5/88.5 дБ
        • Качественное выполнение работ
        • Ручное и стационарное использование
        • Возможность фигурного распила
        • Малый вес
        • Легкость транспортировки
        • Долгий срок службы