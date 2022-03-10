Преимущества

Простое управление

Длина - 40 см

Частота вращения на холостом ходу: 1500-2250 об/мин

Вибрация - 9.3 м/c²

Звуковое давление/мощность - 77.5/88.5 дБ

Качественное выполнение работ

Ручное и стационарное использование

Возможность фигурного распила

Малый вес

Легкость транспортировки

Долгий срок службы

Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC применяется для выпиливания фигурных деталей из деревянных и пластиковых заготовок. Позволяет качественно распиливать лист толщиной до 18 мм. Оборудование имеет два режима работы: ручной и стационарный. Поверхность опорной подошвы имеет градуированную шкалу для точного выполнения операций. Устройство имеет малый вес и с легкостью транспортируется к месту проведения работ.