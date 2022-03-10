Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC
Арт. X1319051799
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|2250
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Dremel Moto-Saw MS 20 F.013.MS2.0JC применяется для выпиливания фигурных деталей из деревянных и пластиковых заготовок. Позволяет качественно распиливать лист толщиной до 18 мм. Оборудование имеет два режима работы: ручной и стационарный. Поверхность опорной подошвы имеет градуированную шкалу для точного выполнения операций. Устройство имеет малый вес и с легкостью транспортируется к месту проведения работ.
Преимущества
- Простое управление
- Длина - 40 см
- Частота вращения на холостом ходу: 1500-2250 об/мин
- Вибрация - 9.3 м/c²
- Звуковое давление/мощность - 77.5/88.5 дБ
- Качественное выполнение работ
- Ручное и стационарное использование
- Возможность фигурного распила
- Малый вес
- Легкость транспортировки
- Долгий срок службы