Электрический лобзик Denzel JS-110
Арт. О00000033110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
- Электрический лобзик DENZEL JS-110 27107 используется для резки различных материалов: дерева, пластмассы и металла. Отключаемая функция сдува опилок гарантирует хороший обзор работы. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу в условиях плохой освещенности. Наличие 4-х ступенчатного маятникового хода позволяет делать пропилы без сколов.
Преимущества
- Возможность DENZEL JS-110 27107 работать с различными материалами
- Алюминиевая подошва с пластиковой накладкой для более качественной работы
- Подшипники качения определяют больший ресурс инструмента
- Плавное движение усовершенствованной конструкции
- Электронная регулировка частоты ходов
- Подсветка рабочей зоны для комфортной работы