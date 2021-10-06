Преимущества

Возможность DENZEL JS-110 27107 работать с различными материалами

Алюминиевая подошва с пластиковой накладкой для более качественной работы

Подшипники качения определяют больший ресурс инструмента

Плавное движение усовершенствованной конструкции

Электронная регулировка частоты ходов

Подсветка рабочей зоны для комфортной работы

Электрический лобзик DENZEL JS-110 27107 используется для резки различных материалов: дерева, пластмассы и металла. Отключаемая функция сдува опилок гарантирует хороший обзор работы. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу в условиях плохой освещенности. Наличие 4-х ступенчатного маятникового хода позволяет делать пропилы без сколов.