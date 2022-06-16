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Электрический лобзик Ресанта Л-100/850
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Ресанта Л-100/850
    Арт. О00000013701
    5.0
    2
    Электрический лобзик Ресанта Л-100/850
    Электрический лобзик Ресанта Л-100/850
    Электрический лобзик Ресанта Л-100/850
      Электрический лобзик Ресанта Л-100/850
      Электрический лобзик Ресанта Л-100/850
      Электрический лобзик Ресанта Л-100/850

      Электрический лобзик Ресанта Л-100/850

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000013701
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Ресанта Л-100/850 используется для резки деревянных или металлических заготовок. На корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя. Чистота рабочего места. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для удаления пыли и экономии времени на уборке

        Преимущества

        • Мощный двигатель Ресанта Л-100/850 75/9/4 для большого объема работы
        • Функция сдувания опилок для хорошей видимости линии реза
        • Наличие маятникового хода - для эффективной работы
        • Максимальная глубина пропила по дереву - 100 мм
        • Удобная рукоятка для надежного хвата