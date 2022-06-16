Электрический лобзик Ресанта Л-100/850
Арт. О00000013701
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
- Электрический лобзик Ресанта Л-100/850 используется для резки деревянных или металлических заготовок. На корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя. Чистота рабочего места. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для удаления пыли и экономии времени на уборке
Преимущества
- Мощный двигатель Ресанта Л-100/850 75/9/4 для большого объема работы
- Функция сдувания опилок для хорошей видимости линии реза
- Наличие маятникового хода - для эффективной работы
- Максимальная глубина пропила по дереву - 100 мм
- Удобная рукоятка для надежного хвата