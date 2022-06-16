Преимущества

Мощный двигатель Ресанта Л-100/850 75/9/4 для большого объема работы

Функция сдувания опилок для хорошей видимости линии реза

Наличие маятникового хода - для эффективной работы

Максимальная глубина пропила по дереву - 100 мм

Удобная рукоятка для надежного хвата

Электрический лобзик Ресанта Л-100/850 используется для резки деревянных или металлических заготовок. На корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя. Чистота рабочего места. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для удаления пыли и экономии времени на уборке