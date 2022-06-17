Электрический лобзик Ресанта Л-80/750
Арт. О00000013702
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Ресанта Л-80/750 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Рабочий элемент закрыт прозрачным щитком, который защищает оператора от опилок. Чистота рабочего места. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для удаления пыли и экономии времени на уборке.
Преимущества
- Мощный двигатель Ресанта Л-80/750 75/9/3 для большого объема работы
- Функция сдувания опилок для хорошей видимости линии реза
- Наличие маятникового хода - для эффективной работы
- Максимальная глубина пропила по дереву - 80 мм
- Удобная рукоятка для надежного хвата