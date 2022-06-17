Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический лобзик Ресанта Л-80/750
4.5
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Ресанта Л-80/750
    Арт. О00000013702
    4.5
    2
    Электрический лобзик Ресанта Л-80/750
    Электрический лобзик Ресанта Л-80/750
    Электрический лобзик Ресанта Л-80/750
    Электрический лобзик Ресанта Л-80/750
      Электрический лобзик Ресанта Л-80/750
      Электрический лобзик Ресанта Л-80/750
      Электрический лобзик Ресанта Л-80/750
      Электрический лобзик Ресанта Л-80/750

      Электрический лобзик Ресанта Л-80/750

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000013702
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Ресанта Л-80/750 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Рабочий элемент закрыт прозрачным щитком, который защищает оператора от опилок. Чистота рабочего места. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для удаления пыли и экономии времени на уборке.

        Преимущества

        • Мощный двигатель Ресанта Л-80/750 75/9/3 для большого объема работы
        • Функция сдувания опилок для хорошей видимости линии реза
        • Наличие маятникового хода - для эффективной работы
        • Максимальная глубина пропила по дереву - 80 мм
        • Удобная рукоятка для надежного хвата