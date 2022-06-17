Преимущества

Мощный двигатель Ресанта Л-80/750 75/9/3 для большого объема работы

Функция сдувания опилок для хорошей видимости линии реза

Наличие маятникового хода - для эффективной работы

Максимальная глубина пропила по дереву - 80 мм

Удобная рукоятка для надежного хвата

Электрический лобзик Ресанта Л-80/750 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Рабочий элемент закрыт прозрачным щитком, который защищает оператора от опилок. Чистота рабочего места. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для удаления пыли и экономии времени на уборке.