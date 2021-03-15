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Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
5.0
1
3 290 ₽
Сетевые лобзики
  • Персональная скидка
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
Арт. О00000012960
5.0
1
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
  • Персональная скидка
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100

Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100

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3 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000012960
5.0
1

Характеристики

Производитель
Вихрь
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Число ходов, ход/мин
3000
Наличие подсветки
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100 используется для распиливания заготовок, выполнения пропилов на заданную глубину. Предусмотрена регулировка оборотов для настройки инструмента под конкретную задачу. Удобная скобовидная рукоятка с мягкими накладками позволяет надежно удерживать инструмент во время работы. Качественные комплектующие увеличивают срок эксплуатации лобзика. Лобзик имеет прочную подошву. Представленная модель является самой мощной в серии. При продолжительной работе с инструментом клавишу "Пуск" можно зафиксировать в положении "старт". Вентиляционные отверстия на корпусе лобзика защищают рабочий механизм от перегрева.

    Преимущества

    • Инструмент позволяет работать с такими материалами, как древесина, цветные металлы, сталь, стекло, пластмасса
    • Быстрая замена пилки - без использования инструмента
    • Фиксация клавиши включения - для удобства при продолжительной работе