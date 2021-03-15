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Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100
Арт. О00000012960
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
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- Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100 используется для распиливания заготовок, выполнения пропилов на заданную глубину. Предусмотрена регулировка оборотов для настройки инструмента под конкретную задачу. Удобная скобовидная рукоятка с мягкими накладками позволяет надежно удерживать инструмент во время работы. Качественные комплектующие увеличивают срок эксплуатации лобзика. Лобзик имеет прочную подошву. Представленная модель является самой мощной в серии. При продолжительной работе с инструментом клавишу "Пуск" можно зафиксировать в положении "старт". Вентиляционные отверстия на корпусе лобзика защищают рабочий механизм от перегрева.
Преимущества
- Инструмент позволяет работать с такими материалами, как древесина, цветные металлы, сталь, стекло, пластмасса
- Быстрая замена пилки - без использования инструмента
- Фиксация клавиши включения - для удобства при продолжительной работе