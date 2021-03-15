Преимущества

Инструмент позволяет работать с такими материалами, как древесина, цветные металлы, сталь, стекло, пластмасса

Быстрая замена пилки - без использования инструмента

Фиксация клавиши включения - для удобства при продолжительной работе

Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-100 используется для распиливания заготовок, выполнения пропилов на заданную глубину. Предусмотрена регулировка оборотов для настройки инструмента под конкретную задачу. Удобная скобовидная рукоятка с мягкими накладками позволяет надежно удерживать инструмент во время работы. Качественные комплектующие увеличивают срок эксплуатации лобзика. Лобзик имеет прочную подошву. Представленная модель является самой мощной в серии. При продолжительной работе с инструментом клавишу "Пуск" можно зафиксировать в положении "старт". Вентиляционные отверстия на корпусе лобзика защищают рабочий механизм от перегрева.