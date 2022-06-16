Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
Арт. О00000013249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б предназначен для домашних мастеров. Подходит для пиления древесины, фанеры, ДСП, пластика, металла (при наличии соответствующей оснастки). Скобовидная рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфортную работу оператора. Возможность подключения пылесоса способствует чистоте на рабочем месте.
Преимущества
- Скобовидная рукоятка с мягкими накладками для комфортной работы оператора
- К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места
- Защитный щиток рабочей зоны Вихрь ЛЭ-55Б 72/9/5 для безопасностм и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила