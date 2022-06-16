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Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
5.0
2
1 358 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
    Арт. О00000013249
    5.0
    2
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б

      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б

      1 358 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013249
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      1 358 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б предназначен для домашних мастеров. Подходит для пиления древесины, фанеры, ДСП, пластика, металла (при наличии соответствующей оснастки). Скобовидная рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфортную работу оператора. Возможность подключения пылесоса способствует чистоте на рабочем месте.

        Преимущества

        • Скобовидная рукоятка с мягкими накладками для комфортной работы оператора
        • К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места
        • Защитный щиток рабочей зоны Вихрь ЛЭ-55Б 72/9/5 для безопасностм и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила