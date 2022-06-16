Преимущества

Скобовидная рукоятка с мягкими накладками для комфортной работы оператора

К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места

Защитный щиток рабочей зоны Вихрь ЛЭ-55Б 72/9/5 для безопасностм и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила

Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б предназначен для домашних мастеров. Подходит для пиления древесины, фанеры, ДСП, пластика, металла (при наличии соответствующей оснастки). Скобовидная рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфортную работу оператора. Возможность подключения пылесоса способствует чистоте на рабочем месте.