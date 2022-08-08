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Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
5.0
1
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Сетевые лобзики
    Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
    Арт. 77777Х14130
    5.0
    1
    Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
    Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
    Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
    Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
    Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
      Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
      Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
      Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
      Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
      Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ

      Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х14130
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Энкор ЛЭ-600/60ЭМ 50221 предназначен для выполнения прямых и криволинейных пропилов в заготовках из древесины и металла. Мощный двигатель на 600 Вт позволяет пилить алюминий толщиной до 8 мм, сталь - до 4 мм. Наличие четырех ступеней маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Для поддержания чистоты на рабочем месте модель оснащена патрубком пылеотвода

        Преимущества

        • Система быстрой установки и снятия пилки
        • Литая из алюминия подошва
        • Регулировка угла распиловки в диапазоне 0-45 градусов в обе стороны
        • Фиксатор пусковой клавиши
        • Система противовесов для снижения вибрации
        • Удобная резиновая рукоятка для надежного хвата