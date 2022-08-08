Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ

Преимущества

Система быстрой установки и снятия пилки

Литая из алюминия подошва

Регулировка угла распиловки в диапазоне 0-45 градусов в обе стороны

Фиксатор пусковой клавиши

Система противовесов для снижения вибрации

Удобная резиновая рукоятка для надежного хвата

Лобзик Энкор ЛЭ-600/60ЭМ 50221 предназначен для выполнения прямых и криволинейных пропилов в заготовках из древесины и металла. Мощный двигатель на 600 Вт позволяет пилить алюминий толщиной до 8 мм, сталь - до 4 мм. Наличие четырех ступеней маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Для поддержания чистоты на рабочем месте модель оснащена патрубком пылеотвода