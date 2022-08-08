Лобзик Энкор 50221 ЛЭ-600/60 ЭМ
Арт. 77777Х14130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|2800
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Энкор ЛЭ-600/60ЭМ 50221 предназначен для выполнения прямых и криволинейных пропилов в заготовках из древесины и металла. Мощный двигатель на 600 Вт позволяет пилить алюминий толщиной до 8 мм, сталь - до 4 мм. Наличие четырех ступеней маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Для поддержания чистоты на рабочем месте модель оснащена патрубком пылеотвода
Преимущества
- Система быстрой установки и снятия пилки
- Литая из алюминия подошва
- Регулировка угла распиловки в диапазоне 0-45 градусов в обе стороны
- Фиксатор пусковой клавиши
- Система противовесов для снижения вибрации
- Удобная резиновая рукоятка для надежного хвата