Лобзик Энкор ЛЭ-500/45
Арт. 77777Х14117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|2800
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45 1/8 50224 предназначен для сквозного пиления древесных, пластмассовых и других заготовок. Питается лобзик от стандартной однофазной сети напряжением 220 В. Возможно выполнение пропилов под углом 45°, как влево, так и вправо. В конструкции лобзика предусмотрен специальный адаптер для подключения пылесоса - для более эффективного удаления опилок
Преимущества
- Сниженная вибрация за счет увеличенного противовеса
- Цельноштампованный пилкодержатель с винтом фиксации пилки М5
- Основание можно наклонять до 45° влево или вправо
- Пропил в металле: алюминий - до 4 мм, сталь - до 2 мм
- Штампованная подошва основания выполнена из стали