Преимущества

Сниженная вибрация за счет увеличенного противовеса

Цельноштампованный пилкодержатель с винтом фиксации пилки М5

Основание можно наклонять до 45° влево или вправо

Пропил в металле: алюминий - до 4 мм, сталь - до 2 мм

Штампованная подошва основания выполнена из стали

Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45 1/8 50224 предназначен для сквозного пиления древесных, пластмассовых и других заготовок. Питается лобзик от стандартной однофазной сети напряжением 220 В. Возможно выполнение пропилов под углом 45°, как влево, так и вправо. В конструкции лобзика предусмотрен специальный адаптер для подключения пылесоса - для более эффективного удаления опилок