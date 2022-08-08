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Лобзик Энкор ЛЭ-500/45
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Энкор ЛЭ-500/45
    Арт. 77777Х14117
    5.0
    1
    Лобзик Энкор ЛЭ-500/45

      Лобзик Энкор ЛЭ-500/45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14117
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45 1/8 50224 предназначен для сквозного пиления древесных, пластмассовых и других  заготовок. Питается лобзик от стандартной однофазной сети напряжением 220 В. Возможно выполнение пропилов под углом 45°, как влево, так и вправо. В конструкции лобзика предусмотрен специальный адаптер для подключения пылесоса - для более эффективного удаления опилок

        Преимущества

        • Сниженная вибрация за счет увеличенного противовеса
        • Цельноштампованный пилкодержатель с винтом фиксации пилки М5
        • Основание можно наклонять до 45° влево или вправо
        • Пропил в металле: алюминий - до 4 мм, сталь - до 2 мм
        • Штампованная подошва основания выполнена из стали