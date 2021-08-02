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Аккумуляторный лобзик Greenworks 3600707, 24B
5.0
1
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Аккумуляторные лобзики
    Аккумуляторный лобзик Greenworks 3600707
    Арт. 77777Х14180
    5.0
    1
    Аккумуляторный лобзик Greenworks 3600707, 24B

      Аккумуляторный лобзик Greenworks 3600707

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х14180
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		2300
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный лобзик Greenworks G24JS 3600707 используется для работы в помещениях с отсутствием электричества. С помощью тумблера можно легко выставить один из режимов маятникового хода. Для замены пилки не требуется дополнительного инструмента. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется инструмент GreenWorks с Li-Ion аккумуляторами 24 В

        Преимущества

        • Маятниковый ход - для работы с разными видами материалов
        • Регулировка оборотов
        • Быстрая замена пилки
        • Мягкое покрытие рукоятки - для комфортной работы Greenworks G24JS 3600707