Аккумуляторный лобзик Greenworks 3600707, 24B

Преимущества

Маятниковый ход - для работы с разными видами материалов

Регулировка оборотов

Быстрая замена пилки

Мягкое покрытие рукоятки - для комфортной работы Greenworks G24JS 3600707

Аккумуляторный лобзик Greenworks G24JS 3600707 используется для работы в помещениях с отсутствием электричества. С помощью тумблера можно легко выставить один из режимов маятникового хода. Для замены пилки не требуется дополнительного инструмента. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется инструмент GreenWorks с Li-Ion аккумуляторами 24 В