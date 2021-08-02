Аккумуляторный лобзик Greenworks 3600707, 24B

Аккумуляторный лобзик Greenworks 3600707
Арт. 77777Х14180
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Число ходов, ход/мин
|2300
|
Наличие подсветки
|Да
- Аккумуляторный лобзик Greenworks G24JS 3600707 используется для работы в помещениях с отсутствием электричества. С помощью тумблера можно легко выставить один из режимов маятникового хода. Для замены пилки не требуется дополнительного инструмента. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется инструмент GreenWorks с Li-Ion аккумуляторами 24 В
Преимущества
- Маятниковый ход - для работы с разными видами материалов
- Регулировка оборотов
- Быстрая замена пилки
- Мягкое покрытие рукоятки - для комфортной работы Greenworks G24JS 3600707