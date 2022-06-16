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Электрический лобзик Hikoki CJ90VAST
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Hikoki CJ90VAST
    Арт. О00000010163
    5.0
    1
    Электрический лобзик Hikoki CJ90VAST

      Электрический лобзик Hikoki CJ90VAST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000010163
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hikoki
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Hikoki CJ90VAST снабжен мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Удобная грибовидная рукоятка способствует надежной фиксации лобзика в руке. Возможна регулировка и фиксация платформы под углом 45 градусов в обе стороны.

        Преимущества

        • Маятниковый ход
        • Скорость пиления (в сравнении с аналогами): 130 %
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Платформа из алюминиевого сплава
        • Угол наклона платформы влево/вправо: 45 градусов
        • Мощный двигатель - для высокой производительности