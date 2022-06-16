Преимущества

Маятниковый ход

Скорость пиления (в сравнении с аналогами): 130 %

Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы

Платформа из алюминиевого сплава

Угол наклона платформы влево/вправо: 45 градусов

Мощный двигатель - для высокой производительности

Электрический лобзик Hikoki CJ90VAST снабжен мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Удобная грибовидная рукоятка способствует надежной фиксации лобзика в руке. Возможна регулировка и фиксация платформы под углом 45 градусов в обе стороны.