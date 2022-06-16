Электрический лобзик Hikoki CJ90VAST
Арт. О00000010163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Hikoki CJ90VAST снабжен мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Удобная грибовидная рукоятка способствует надежной фиксации лобзика в руке. Возможна регулировка и фиксация платформы под углом 45 градусов в обе стороны.
Преимущества
- Маятниковый ход
- Скорость пиления (в сравнении с аналогами): 130 %
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Платформа из алюминиевого сплава
- Угол наклона платформы влево/вправо: 45 градусов
- Мощный двигатель - для высокой производительности