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Электрический лобзик Интерскол Домашний Мастер МП-55/500Э
5.0
3
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Интерскол Домашний Мастер МП-55/500Э
    Арт. Ю00000029329
    5.0
    3
    Электрический лобзик Интерскол Домашний Мастер МП-55/500Э

      Электрический лобзик Интерскол Домашний Мастер МП-55/500Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000029329
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Интерскол Домашний Мастер МП-55/500Э оснащен мощным надежным двигателем. 4 ступени маятникового хода позволяют осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Защитный щиток предохраняет пользователя от травм, а оснастку - от пыли. К инструменту можно подсоединить пылесос для избавления от основного количества пыли.

        Преимущества

        • Мощный надежный двигатель
        • Регулятор маятникового хода - для выбора оптимального режим а движения маятника для каждого вида работ
        • Обрезиненная рукоятка закрытого типа с удобно расположенными органами управления
        • Основание можно наклонять до 45° влево или вправо
        • Регулируемое количество двойных ходов
        • Великолепная сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям для наиболее нагреваемых частей
        • Фиксация кнопки включения в нажатом положении
        • К Интерскол МП-55/500Э 386.3.1.00 можно подключить пылесос - для своевременного удаления опилок