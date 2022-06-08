Электрический лобзик Интерскол Домашний Мастер МП-55/500Э
Арт. Ю00000029329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Интерскол Домашний Мастер МП-55/500Э оснащен мощным надежным двигателем. 4 ступени маятникового хода позволяют осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Защитный щиток предохраняет пользователя от травм, а оснастку - от пыли. К инструменту можно подсоединить пылесос для избавления от основного количества пыли.
Преимущества
- Мощный надежный двигатель
- Регулятор маятникового хода - для выбора оптимального режим а движения маятника для каждого вида работ
- Обрезиненная рукоятка закрытого типа с удобно расположенными органами управления
- Основание можно наклонять до 45° влево или вправо
- Регулируемое количество двойных ходов
- Великолепная сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям для наиболее нагреваемых частей
- Фиксация кнопки включения в нажатом положении
- К Интерскол МП-55/500Э 386.3.1.00 можно подключить пылесос - для своевременного удаления опилок