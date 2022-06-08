Преимущества

Мощный надежный двигатель

Регулятор маятникового хода - для выбора оптимального режим а движения маятника для каждого вида работ

Обрезиненная рукоятка закрытого типа с удобно расположенными органами управления

Основание можно наклонять до 45° влево или вправо

Регулируемое количество двойных ходов

Великолепная сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям для наиболее нагреваемых частей

Фиксация кнопки включения в нажатом положении

К Интерскол МП-55/500Э 386.3.1.00 можно подключить пылесос - для своевременного удаления опилок

Электрический лобзик Интерскол Домашний Мастер МП-55/500Э оснащен мощным надежным двигателем. 4 ступени маятникового хода позволяют осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Защитный щиток предохраняет пользователя от травм, а оснастку - от пыли. К инструменту можно подсоединить пылесос для избавления от основного количества пыли.