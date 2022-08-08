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Лобзик Интерскол МП-65Э-01
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Интерскол МП-65Э-01
    Арт. Х1498
    5.0
    1
    Лобзик Интерскол МП-65Э-01

      Лобзик Интерскол МП-65Э-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1498
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Мощность, Вт
      		570
      Наличие быстр. зам. пилки
      		Да
      Тип лобзика
      		с маятниковым ходом
      Макс. толщина пропила дерева, мм
      		65
      Макс. толщина пропила металла, мм
      		6
      Вес, кг
      		2.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Интерскол МП-65 Э-01 - универсальный инструмент для фигурного пропила. Подходит для работ с деревом, фанерой, ДСП, ДВП. Мощности лобзика хватит для металлических, пластмассовых и тонкостенных профилей. Пилку легко поменять, благодаря специальному зажиму от производителя. Лобзик прост и удобен в использовании

        Преимущества

        • Бесступенчатое изменение частоты двойных ходов штока
        • Максимальная глубина реза: в дереве 65 мм, в цветных металлах 12 мм, в стали 6 мм
        • Резать можно под углом в 45 градусов к поверхности в обе стороны
        • Цельный пластиковый корпус
        • Наличие круглого штока, который не гнется в случае удара пилки о материал, в отличие от пластинчатого
        • Патрубок для отвода пыли и опилок
        • Быстрая замена пилок