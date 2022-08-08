Лобзик Интерскол МП-65Э-01

Преимущества

Бесступенчатое изменение частоты двойных ходов штока

Максимальная глубина реза: в дереве 65 мм, в цветных металлах 12 мм, в стали 6 мм

Резать можно под углом в 45 градусов к поверхности в обе стороны

Цельный пластиковый корпус

Наличие круглого штока, который не гнется в случае удара пилки о материал, в отличие от пластинчатого

Патрубок для отвода пыли и опилок

Быстрая замена пилок

Лобзик Интерскол МП-65 Э-01 - универсальный инструмент для фигурного пропила. Подходит для работ с деревом, фанерой, ДСП, ДВП. Мощности лобзика хватит для металлических, пластмассовых и тонкостенных профилей. Пилку легко поменять, благодаря специальному зажиму от производителя. Лобзик прост и удобен в использовании