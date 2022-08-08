Лобзик Интерскол МП-65Э-01
Арт. Х1498
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|570
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Наличие быстр. зам. пилки
|Да
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Тип лобзика
|с маятниковым ходом
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Макс. толщина пропила дерева, мм
|65
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Макс. толщина пропила металла, мм
|6
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Вес, кг
|2.1
- Лобзик Интерскол МП-65 Э-01 - универсальный инструмент для фигурного пропила. Подходит для работ с деревом, фанерой, ДСП, ДВП. Мощности лобзика хватит для металлических, пластмассовых и тонкостенных профилей. Пилку легко поменять, благодаря специальному зажиму от производителя. Лобзик прост и удобен в использовании
Преимущества
- Бесступенчатое изменение частоты двойных ходов штока
- Максимальная глубина реза: в дереве 65 мм, в цветных металлах 12 мм, в стали 6 мм
- Резать можно под углом в 45 градусов к поверхности в обе стороны
- Цельный пластиковый корпус
- Наличие круглого штока, который не гнется в случае удара пилки о материал, в отличие от пластинчатого
- Патрубок для отвода пыли и опилок
- Быстрая замена пилок