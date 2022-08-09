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Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
    Арт. Х12431
    5.0
    1
    Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
    Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
    Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
    Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
    Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
    Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
    Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
      Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
      Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
      Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
      Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
      Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
      Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
      Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М

      Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12431
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Число ходов, ход/мин
      		1600
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзиковый станок JET JSS-16A 10000808MA представляет собой удобный инструмент для домашнего мастера. Модель позволяет распиливать детали из пластмассы, дерева и его производных (ДСП, ДВП, фанера) по траектории со сложным радиусом кривизны. В качестве оснастки устанавливаются пилки длиной 127 мм со штифтовым креплением или без него. Частота ходов пилки плавно регулируется в диапазоне от 550 до 1600 ход/мин, благодаря чему оператор с легкостью настраивает станок на работу с материалами различной степени твердости. Ход пилки составляет 15 мм. Величина наклона рабочего стола с высокой точностью определяется при помощи транспортирной шкалы, которая располагается на торцевой стороне корпуса. Подключение к системе пылевыведения осуществляется через патрубок диаметром 35 мм. Небольшие габариты станка позволяют экономить рабочее пространство мастерской

        Преимущества

        • Верхнее расположение рычага быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
        • Универсальное крепление пильного полотна
        • Два варианта установки пильного полотна (вдоль и поперек продольной оси станка)
        • Регулируемый прижим заготовки
        • Рабочий стол из алюминиевого литья
        • Долгий срок службы
        • Современный дизайн