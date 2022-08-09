Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М

Преимущества

Верхнее расположение рычага быстрого натяжения и ослабления пильного полотна

Универсальное крепление пильного полотна

Два варианта установки пильного полотна (вдоль и поперек продольной оси станка)

Регулируемый прижим заготовки

Рабочий стол из алюминиевого литья

Долгий срок службы

Современный дизайн

Лобзиковый станок JET JSS-16A 10000808MA представляет собой удобный инструмент для домашнего мастера. Модель позволяет распиливать детали из пластмассы, дерева и его производных (ДСП, ДВП, фанера) по траектории со сложным радиусом кривизны. В качестве оснастки устанавливаются пилки длиной 127 мм со штифтовым креплением или без него. Частота ходов пилки плавно регулируется в диапазоне от 550 до 1600 ход/мин, благодаря чему оператор с легкостью настраивает станок на работу с материалами различной степени твердости. Ход пилки составляет 15 мм. Величина наклона рабочего стола с высокой точностью определяется при помощи транспортирной шкалы, которая располагается на торцевой стороне корпуса. Подключение к системе пылевыведения осуществляется через патрубок диаметром 35 мм. Небольшие габариты станка позволяют экономить рабочее пространство мастерской