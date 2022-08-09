Лобзик Jet JSS-16 410*254 JE10000808М
Арт. Х12431
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Число ходов, ход/мин
|1600
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзиковый станок JET JSS-16A 10000808MA представляет собой удобный инструмент для домашнего мастера. Модель позволяет распиливать детали из пластмассы, дерева и его производных (ДСП, ДВП, фанера) по траектории со сложным радиусом кривизны. В качестве оснастки устанавливаются пилки длиной 127 мм со штифтовым креплением или без него. Частота ходов пилки плавно регулируется в диапазоне от 550 до 1600 ход/мин, благодаря чему оператор с легкостью настраивает станок на работу с материалами различной степени твердости. Ход пилки составляет 15 мм. Величина наклона рабочего стола с высокой точностью определяется при помощи транспортирной шкалы, которая располагается на торцевой стороне корпуса. Подключение к системе пылевыведения осуществляется через патрубок диаметром 35 мм. Небольшие габариты станка позволяют экономить рабочее пространство мастерской
Преимущества
- Верхнее расположение рычага быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Универсальное крепление пильного полотна
- Два варианта установки пильного полотна (вдоль и поперек продольной оси станка)
- Регулируемый прижим заготовки
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Долгий срок службы
- Современный дизайн