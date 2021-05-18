Строительный электрический лобзик Makita 4329K (мощность 450 Вт, вес инструмента 1,9 кг)

Лобзик электрический Makita 4329 K применяется для пиления древесного, пластмассового и металлического сырья с целью дальнейшего создания изделий. Модель лобзика хороша тем, что несмотря на наличие производительного мотора, инструмент почти не производит шума. Вибрация от лобзика настолько мала, что не будет мешать работе даже на максимальных оборотах - свыше трёх тысяч в минуту. Скорость работы электролобзика makita 4329k легко настроить самостоятельно, а три дополнительных режима пиления, регулируемых маятниковым ходом позволяют делать заготовки даже из твердых материалов. Кожух инструмента оснащен упрочненным пластиком и имеет резиновое покрытие на рукояти, защищающее не только сам инструмент от износа, но и руки пользователя - от усталости и скольжения. К лобзику можно подключить пылесос для вакуумного сбора опилок и пыли, а также закреплять опорную плиту инструмента под углом.

Преимущества лобзика Makita 4329 K:

Надежный инструмент

Производит минимум шума

Очень маневренный

Опорная плита позволяет работать под углом 45⁰ и 90⁰

Возможность подключать пылесос

Три ступени маятникового хода

Удивительная мощность

Комплектация: