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Строительный электрический лобзик Makita 4329K (мощность 450 Вт, вес инструмента 1,9 кг)
4.6
24
6 800 ₽
8 870 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Makita 4329K
    Арт. 77777Х14113
    4.6
    24
    Строительный электрический лобзик Makita 4329K (мощность 450 Вт, вес инструмента 1,9 кг)
    Строительный электрический лобзик Makita 4329K (мощность 450 Вт, вес инструмента 1,9 кг)
    Строительный электрический лобзик Makita 4329K (мощность 450 Вт, вес инструмента 1,9 кг)
      Строительный электрический лобзик Makita 4329K (мощность 450 Вт, вес инструмента 1,9 кг)
      Строительный электрический лобзик Makita 4329K (мощность 450 Вт, вес инструмента 1,9 кг)
      Строительный электрический лобзик Makita 4329K (мощность 450 Вт, вес инструмента 1,9 кг)

      Электрический лобзик Makita 4329K

      • -2 070 ₽
      6 800 ₽
      8 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х14113
      4.6
      24

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 070 ₽
      6 800 ₽
      8 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Лобзик электрический Makita 4329 K применяется для пиления древесного, пластмассового и металлического сырья с целью дальнейшего создания изделий. Модель лобзика хороша тем, что несмотря на наличие производительного мотора, инструмент почти не производит шума. Вибрация от лобзика настолько мала, что не будет мешать работе даже на максимальных оборотах - свыше трёх тысяч в минуту. Скорость работы электролобзика makita 4329k легко настроить самостоятельно, а три дополнительных режима пиления, регулируемых маятниковым ходом позволяют делать заготовки даже из твердых материалов. Кожух инструмента оснащен упрочненным пластиком и имеет резиновое покрытие на рукояти, защищающее не только сам инструмент от износа, но и руки пользователя - от усталости и скольжения. К лобзику можно подключить пылесос для вакуумного сбора опилок и пыли, а также закреплять опорную плиту инструмента под углом.

        Преимущества лобзика Makita 4329 K:

        • Надежный инструмент
        • Производит минимум шума
        • Очень маневренный
        • Опорная плита позволяет работать под углом 45⁰ и 90⁰
        • Возможность подключать пылесос
        • Три ступени маятникового хода
        • Удивительная мощность

        Комплектация:

        • Лобзик
        • Пилка для лобзика
        • Шестигранный ключ
        • Инструкция
        • Кейс