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Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные лобзики
    Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z
    Арт. 77777Х14162
    5.0
    2
    Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z
    Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z
    Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z
    Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z
      Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z
      Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z
      Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z
      Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z

      Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		2600
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный лобзик Makita DJV180Z имеет встроенную подсветку, что упрощает работу в темное время суток. В зависимости от обрабатываемого материала и желаемого результата можно использовать одну из четырех ступеней маятникового хода. Замкнутая рукоять оснащена мягкими накладками - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе. Благодаря встроенному патрубку для пылесоса, рабочее место остается чистым.

        Преимущества

        • Глубина распила в стали составляет 10 мм, а в алюминии - 20 мм
        • Легкий доступ к щеткам - для их быстрой замены при износе
        • Бесключевая замена пилок для удобства работы
        • Штыковой универсальный хвостовик
        • Регулировка оборотов усилием нажатия на кнопку "Пуск
        • Предназначена для работы с 18-ти вольтовыми аккумуляторами Makita емкостью 3,0 Ач
        • Работает инструмент на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Для поддержания рабочего места в чистоте, к аккумуляторному лобзику Makita DJV180Z можно подсоединить пылесос
        • Опорная плита имеет возможность наклона на 45 градусов в обе стороны
        • Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку
        • Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к электричеству
        Поставляется без аккумулятора, зарядного устройства и чемодана!