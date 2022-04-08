Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z

Преимущества

Глубина распила в стали составляет 10 мм, а в алюминии - 20 мм

Легкий доступ к щеткам - для их быстрой замены при износе

Бесключевая замена пилок для удобства работы

Штыковой универсальный хвостовик

Регулировка оборотов усилием нажатия на кнопку "Пуск

Предназначена для работы с 18-ти вольтовыми аккумуляторами Makita емкостью 3,0 Ач

Работает инструмент на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Для поддержания рабочего места в чистоте, к аккумуляторному лобзику Makita DJV180Z можно подсоединить пылесос

Опорная плита имеет возможность наклона на 45 градусов в обе стороны

Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку

Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к электричеству

Аккумуляторный лобзик Makita DJV180Z имеет встроенную подсветку, что упрощает работу в темное время суток. В зависимости от обрабатываемого материала и желаемого результата можно использовать одну из четырех ступеней маятникового хода. Замкнутая рукоять оснащена мягкими накладками - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе. Благодаря встроенному патрубку для пылесоса, рабочее место остается чистым.