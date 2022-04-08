Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z
Арт. 77777Х14162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Число ходов, ход/мин
|2600
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Наличие подсветки
|Да
- Аккумуляторный лобзик Makita DJV180Z имеет встроенную подсветку, что упрощает работу в темное время суток. В зависимости от обрабатываемого материала и желаемого результата можно использовать одну из четырех ступеней маятникового хода. Замкнутая рукоять оснащена мягкими накладками - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе. Благодаря встроенному патрубку для пылесоса, рабочее место остается чистым.
Преимущества
- Глубина распила в стали составляет 10 мм, а в алюминии - 20 мм
- Легкий доступ к щеткам - для их быстрой замены при износе
- Бесключевая замена пилок для удобства работы
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка оборотов усилием нажатия на кнопку "Пуск
- Предназначена для работы с 18-ти вольтовыми аккумуляторами Makita емкостью 3,0 Ач
- Работает инструмент на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Для поддержания рабочего места в чистоте, к аккумуляторному лобзику Makita DJV180Z можно подсоединить пылесос
- Опорная плита имеет возможность наклона на 45 градусов в обе стороны
- Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку
- Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к электричеству